La 33 recordó el día que les dieron preservativos en un aeropuerto de África: “En migración”

La orquesta de salsa bogotana La 33 pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde sus integrantes Juan David, timbalero de la agrupación, y Diego Sánchez, conocido como “Bongomán”, percusionista de la banda, recordaron algunas de las experiencias que han vivido durante sus giras internacionales.

Entre las anécdotas que compartieron, los músicos hablaron de su visita a Suazilandia, país africano que actualmente se conoce como el Reino de Esuatini y que se encuentra al sur del continente, entre Sudáfrica y Mozambique.

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¿Cómo fue la experiencia de La 33 en Suazilandia?

La agrupación explicó que su viaje a este territorio se dio por una contratación gestionada a través de sus agentes de booking, como parte de su recorrido por el circuito internacional de World Music.

El motivo principal de la visita fue participar en el festival Bushfire, un evento musical que reúne artistas de diferentes países y en el que también se han presentado agrupaciones colombianas como Bomba Estéreo.

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Durante la entrevista, Diego Sánchez, “Bongomán”, recordó una particularidad que llamó la atención de los integrantes desde su llegada al país, la entrega de preservativos en el área de migración. “Al ingreso en la aduana, bueno, en migración le dan a uno preservativos”, relató el percusionista en los micrófonos de El Klub de La Kalle.

Los músicos comentaron que esta situación los tomó por sorpresa y que, al encontrarse en un país con costumbres diferentes a las que conocían, no sabían muy bien cómo reaccionar.

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Al recordar el momento, Sánchez señaló: “Uno cuando llega a un reino, uno a veces pasa por ignorante”, y agregó que, ante situaciones inesperadas como esa, “uno se paniquea”.

¿Qué más contó La 33 sobre su visita al Reino de Esuatini?

Durante la conversación en El Klub de La Kalle, los integrantes de la orquesta también mencionaron otros aspectos que les llamaron la atención durante su estadía, entre ellos la presencia de la imagen del monarca en los billetes del país.

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Asimismo, hablaron sobre la ceremonia conocida como la Danza de las Cañas (Umhlanga), una celebración tradicional en la que participan jóvenes mujeres y a la que asiste el rey. Este evento forma parte de las tradiciones culturales del Reino de Esuatini.

Los músicos compartieron sus impresiones sobre estas costumbres y las diferencias culturales que encontraron durante el viaje. Según contaron, su permanencia en el país fue de apenas un par de días, tiempo que dedicaron principalmente a cumplir con su presentación musical.