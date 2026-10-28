“No puede” La 33 hablaron de las complicaciones que sufrieron en su presentación en India

La agrupación bogotana La 33 pasó por El Klub de La Kalle, donde los músicos Juan David y Diego “Bongomán” Sánchez compartieron algunas de las experiencias que han vivido durante sus giras internacionales.

Entre las anécdotas que recordaron durante la entrevista, los artistas hablaron de las dificultades climáticas, las precauciones sanitarias y los inconvenientes logísticos que enfrentaron durante una presentación en Nueva Delhi, India.

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¿Cómo fue la experiencia de La 33 en India?

Durante su estadía en el país asiático, los integrantes de la orquesta tuvieron que seguir recomendaciones específicas sobre el consumo de agua y la higiene personal. Según contaron en los micrófonos de La Kalle, una de las primeras advertencias que recibieron fue evitar el agua del grifo.

“No puede tomar algo de la llave ni para lavarse; o sea, tiene que ser embotellada”, explicaron al recordar las indicaciones que les dieron.

Asimismo, mencionaron otras recomendaciones relacionadas con el cuidado personal durante el baño, debido a las precauciones que debían tomar para evitar posibles problemas de salud.

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En cuanto a la gastronomía local, los músicos señalaron que los hoteles ofrecían alternativas para los visitantes internacionales. Sin embargo, cuando intentaron probar algunos platos típicos, se encontraron con sabores que les resultaron difíciles de disfrutar por su nivel de picante.

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“Es demasiado picante, o sea, no se puede disfrutar”, comentaron.

A estas circunstancias se sumaron las altas temperaturas que, según relataron, alcanzaban los 43 grados durante su visita. El calor representó otro desafío para los músicos, quienes debían cuidar su salud para cumplir con los compromisos de la gira.

La 33 también habló de las condiciones del teatro y los instrumentos

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Otro de los aspectos que llamó la atención de los integrantes fue el estado del recinto donde se llevó a cabo la presentación. Al describir el lugar, compararon su apariencia con la de una construcción mucho más antigua de lo que realmente era.

“Un teatro que no tenía 20 años, pero parecía, cuando tú entrabas, que tenía 5.600 años”, comentaron durante la entrevista.

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Los músicos también señalaron que, desde su percepción, el lugar presentaba problemas de conservación y que algunas de sus instalaciones no estaban en las mejores condiciones.

“No hay conservación, o sea, es un poco complicado y así es con todo; entonces, te puedes imaginar cómo son los baños”, expresaron.

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A las dificultades relacionadas con el escenario se sumaron los inconvenientes técnicos. Como la agrupación no trasladó desde Colombia todos sus instrumentos de gran tamaño, dependía del equipo disponible en el lugar para realizar su presentación.

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En particular, los integrantes recordaron que el timbalero Juan David recibió unos timbales cuya marca intentaron identificar durante la conversación, pero no lograron precisar con certeza.

Ante la situación, los encargados locales les indicaron que ese era el equipo disponible para la presentación. Pese a los inconvenientes que relataron sobre el clima, la higiene y los instrumentos, los músicos destacaron que su experiencia en los hoteles fue positiva: “Los hoteles, súper bien”.

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Además, señalaron que visitarían el país nuevamente si tuvieran la oportunidad, pese a las dificultades que recordaron durante aquella gira.