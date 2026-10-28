¿Le hicieron brujería a Mickey Taveras? El cantante rompió el silencio y respondió

Mickey Taveras, reconocido intérprete y compositor dominicano, pasó por El Klub de La Kalle, donde compartió detalles de un capítulo complejo de su vida personal y profesional. Durante la conversación, habló sobre sus experiencias relacionadas con la brujería y los supuestos trabajos espirituales que, según contó, habrían realizado en su contra.

El artista, recordado por éxitos como La ventanita y A pesar del tiempo, relató cómo llegó a consultar a una persona dedicada a prácticas espirituales en una etapa en la que sentía que las cosas no avanzaban como esperaba.

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Mickey Taveras habló de los 11 trabajos de brujería que, según él, hicieron en su contra

Durante el diálogo con el equipo del programa, Taveras aseguró que, en un momento difícil de su carrera, acudió a una consulta espiritual para buscar una explicación a los obstáculos que estaba experimentando. Según su relato, allí le dijeron que varias personas habrían recurrido a este tipo de prácticas para perjudicarlo.

“Yo tenía 11 trabajos para hacerme daño a mí, de diferentes personas y de diferentes cosas y de diferentes áreas”, afirmó el cantautor dominicano.

El intérprete señaló que, según lo que le explicaron durante esa consulta, estas supuestas acciones tendrían distintos orígenes y estarían relacionadas con conflictos personales y sentimentales del pasado, incluidas algunas relaciones con exparejas.

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Taveras también recordó cómo se sentía durante esa etapa y describió el impacto emocional que experimentó mientras atravesaba esas dificultades.“Me sentía depresivo, me sentía asustado... había cosas que no salían”, expresó.

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¿Qué hizo Mickey Taveras para contrarrestar los supuestos trabajos de brujería?

El cantante contó que recurrió a un procedimiento de limpieza espiritual con el que buscaba dejar atrás esa situación. Al describir la experiencia, explicó que la ceremonia duraba aproximadamente una hora e incluía distintos elementos rituales.

“Eso es difícil porque eso se toma una hora más o menos haciéndole. Le tiran humo a uno, matas un animal y la sangre... le ponen un suéter a uno blanco y lo rocían”, relató.

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Al referirse a la relación entre estas prácticas y lo demoníaco, el artista compartió su punto de vista sobre el uso de las energías con fines perjudiciales.“Lo que es demoníaco es cuando tú usas esas energías para hacer daño”, afirmó.

Asimismo, aseguró que, después de realizarse el procedimiento, comenzó a notar cambios positivos en su vida y en el desarrollo de sus proyectos.

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“Luego ya sí me salieron muchas cosas bien después de eso, y muchas personas que me hacían daño cayeron”, sostuvo.

Pese a esta experiencia, Mickey Taveras destacó que su principal respaldo espiritual sigue siendo su fe en Dios y en Jesús, una creencia que, según ha expresado, mantiene presente en su vida y en sus presentaciones.