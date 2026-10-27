Luis Vega revela el inesperado motivo por el que casi pierde una colaboración con Pipe Bueno

El cantautor boliviano Luis Vega, una de las figuras destacadas del regional mexicano en su país, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle para compartir detalles de su trayectoria artística y algunas experiencias que ha vivido durante su carrera musical.

Durante la entrevista, el artista recordó una anécdota relacionada con el cantante colombiano Pipe Bueno y reveló cómo estuvo a punto de complicarse una colaboración entre ambos debido a un olvido que afectó el proceso creativo de la canción.

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¿Qué dijo Luis Vega sobre su colaboración con Pipe Bueno?

Luis Vega explicó que el acercamiento entre ambos intérpretes surgió a partir de una dinámica creativa enfocada en transformar experiencias y vivencias reales en canciones.

Sin embargo, la composición del tema que compartiría con Pipe Bueno no estuvo libre de contratiempos. Según relató el cantante boliviano entre risas, la inspiración para el coro llegó durante la madrugada, pero no tuvo la precaución de grabar la melodía y terminó olvidándola.

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“Me levanté y este es el coro, no lo grabé y se me olvidó”, confesó Vega, además de que le costó mucho poder hacer la canción, debido a lo complicado que era.

El inconveniente surgió después de que le asegurara al artista colombiano que la canción estaría lista esa misma noche. Al perder la melodía original, tuvo que trabajar nuevamente en la composición y reconstruir las frases que había imaginado.

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“Me costó mucho escribirla porque se me olvidaban las frases, las palabras y toda la cuestión”, añadió el cantautor. Incluso comentó que todavía le cuesta recordar el título del tema durante algunas de sus presentaciones, al punto que durante la entrevista el artista no podía recordar el nombre de esta canción.

¿Cómo fue la colaboración de Luis Vega con Pipe Bueno?

Una vez superadas las dificultades durante la composición, ambos artistas tenían previsto seguir el proceso habitual de lanzamiento; grabar un videoclip, estrenar la canción y realizar una gira de medios para promocionarla.

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No obstante, Luis Vega le propuso a Pipe Bueno cambiar los planes y trasladar la grabación a Bolivia, con una idea que buscaba acercar a los artistas directamente a sus seguidores.

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La propuesta consistió en convocar al público a través de las redes sociales para reunirse en El Cristo, uno de los monumentos más emblemáticos de Santa Cruz de la Sierra, conocido por su importancia como punto de encuentro en la ciudad.

Aunque inicialmente la producción esperaba reunir a unas 10.000 personas, la respuesta de los fanáticos superó ampliamente las expectativas, cerca de 50.000 asistentes se congregaron en el lugar.

La multitudinaria convocatoria llevó a los artistas a improvisar un pequeño concierto acompañado de mariachi, durante el cual interpretaron alrededor de 10 canciones. De esta manera, lo que comenzó como una propuesta para grabar un videoclip terminó convirtiéndose en un encuentro musical de gran magnitud en Bolivia.