Andrés Cabas habla de los consejos que le dio el Joe Arroyo y marcaron en su carrera

Andrés Cabas pasó por El Klub de La Kalle y recordó algunos momentos clave de su trayectoria personal y artística. Entre sus anécdotas, destacó la experiencia que compartió con Joe Arroyo durante los primeros años de su carrera musical.

El cantante barranquillero contó que su primera gira musical fue junto al reconocido intérprete cartagenero, en el marco de la llamada “Gira del 007”. Esta experiencia le permitió compartir escenario y conocer de cerca a una de las figuras más influyentes de la música tropical colombiana.

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Según recordó Cabas, durante aquella etapa también recibió consejos de Joe Arroyo que lo ayudaron a comprender mejor los retos de la industria musical y a afrontar su camino como artista.



¿Cuáles fueron los consejos de Joe Arroyo a Andrés Cabas?

El cantautor explicó que las enseñanzas del maestro estuvieron relacionadas con la perseverancia y la importancia de mantenerse enfocado en sus objetivos profesionales.

Al recordar las palabras que recibió, Cabas contó que Joe Arroyo le recomendó “que siempre mirara para adelante, que a los lados no”, pues, según le advirtió, en el mundo de la música podía encontrarse con envidias y situaciones difíciles.

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Asimismo, el artista recordó que, durante aquella gira, el salsero ya atravesaba por problemas de salud. Sin embargo, la experiencia compartida quedó como un recuerdo significativo en sus primeros años sobre los escenarios.

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Cabas también expresó su admiración por el legado de Arroyo, a quien considera uno de sus ídolos y una leyenda de la música colombiana. Al destacar su importancia cultural, aseguró que “está entre los cinco artistas más grandes de este país”.

Andrés Cabas también habló de su admiración por la salsa

Durante la entrevista, el cantante destacó la complejidad musical de las composiciones de Joe Arroyo y recordó el reto que representó interpretar su propia versión de A mi Dios todo le debo.

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Al hablar de esa experiencia, reconoció la exigencia vocal de la canción y resumió el desafío con una frase: “Canté alto y fue difícil”.

Además, Cabas compartió detalles de su afinidad con la salsa y recordó que, como pianista, estudió a referentes del género como Rubén Blades. También mencionó sus viajes a Cuba, donde tuvo la oportunidad de tocar el piano junto a Juan Formell y la agrupación Los Van Van.

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De esta manera, el artista recordó cómo sus primeros encuentros con grandes figuras de la música latinoamericana contribuyeron a su formación y dejaron enseñanzas que lo acompañaron durante su trayectoria.

Mira la entrevista completa: