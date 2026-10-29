Mickey Taveras reveló detalles de la vez que se perdió en Tumaco: “Sigo corrido”

Durante su paso por El Klub de La Kalle, Mickey Taveras, reconocido intérprete de éxitos tropicales como La ventanita, recordó varios episodios de su trayectoria artística. Entre ellos, relató una anécdota que vivió en Tumaco, Nariño, cuando su ausencia después de una presentación musical generó preocupación y llevó a que llamaran a la Policía.

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¿Qué pasó con Mickey Taveras en Tumaco?

Según contó el propio artista, todo ocurrió después de finalizar un concierto en el municipio nariñense. El cantante explicó que, al terminar sus presentaciones, en ocasiones acepta invitaciones de conocidos para compartir un rato.



En aquella oportunidad, la jornada se prolongó después de que concluyera el espectáculo, que terminó alrededor de las cuatro de la mañana. Así recordó el artista lo sucedido: “Yo me fui a cantar a Tumaco... terminé de cantar a las 4 de la mañana, yo sigo corriendo y me voy para la casa de una amistad que me llevaron, fui a comer allá a su casa”, relató.

Taveras explicó que llegó a la vivienda de una pareja de docentes del municipio, donde continuó compartiendo después del concierto.

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“Una señora que era profesora y un señor profesor también, nos fuimos para su casa y seguimos la rumba en su casa bien felices”, contó.

¿Por qué llamaron a la Policía para buscar a Mickey Taveras?

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Mientras el cantante disfrutaba de la compañía de sus anfitriones, la falta de comunicación generó preocupación entre las personas que lo acompañaban durante el viaje. Según su relato, uno de sus acompañantes temió que le hubiera ocurrido algo y decidió contactar a las autoridades.

“Esa persona con la que andábamos en ese momento se preocupó demasiado porque pensaba que me habían robado... comienzan a tergiversar las cosas... llamó a la policía”, recordó.

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Sin embargo, Taveras aseguró que se encontraba tranquilo en la vivienda, compartiendo comida y bebidas con sus conocidos, sin imaginar la preocupación que había surgido por su ausencia.

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“Yo tranquilo allá con mi gente tomando, bebiendo fría, comiendo pescado”, relató el intérprete dominicano en los micrófonos de El Klub.

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¿Qué dijo Mickey Taveras sobre lo ocurrido en Tumaco?

El cantante también explicó que tenía presente su compromiso de viaje y aseguró que sabía cómo se trasladaría al aeropuerto para tomar su vuelo.

“Yo tenía mi vuelo a las 2 de la tarde con una mototaxi para el aeropuerto; mi vida privada es sagrada”, afirmó. Posteriormente, Mickey Taveras defendió su derecho a disponer de su tiempo libre una vez terminadas sus obligaciones profesionales.