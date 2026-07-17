La champeta urbana llega explora una nueva etapa con Mi vida, mi teatro

La escena urbana colombiana presencia hoy un punto de inflexión. El cantante cartagenero KEYVIN CE lanzó oficialmente Mi Vida, Mi Teatro, un álbum con el que marca un nuevo momento en su carrera y reafirma su apuesta por la evolución de la champeta urbana, un género que continúa ganando espacio dentro y fuera de Colombia.

La producción reúne varias de las canciones que el artista ha venido presentando en los últimos meses y que hacen parte de una propuesta en la que mezcla experiencias personales con sonidos contemporáneos. Según el intérprete, el disco busca reflejar diferentes momentos de su vida y convertirlos en historias con las que el público pueda identificarse.

Antes de este lanzamiento, KEYVIN CE ya había alcanzado importantes reconocimientos dentro de la industria musical. Entre ellos figuran cinco certificaciones oficiales otorgadas por PRO-MÚSICA Colombia, entidad afiliada a la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), un respaldo que evidencia el alcance que ha tenido su música.



El álbum incluye canciones como "Café", "Si No Te Hubiera Conocido", "El Lobo", "Narcisista" y "Qué Se Siente", temas con los que el artista continúa explorando nuevas posibilidades para la champeta urbana, manteniendo la esencia del género mientras incorpora elementos actuales.



Además del lanzamiento musical, el proyecto cuenta con el respaldo de BETOYOU MUSIC PUBLISHING S.A.S., empresa que ha acompañado el desarrollo artístico del cantante, mientras que la distribución internacional está a cargo de UNIVERSAL MUSIC COLOMBIA S.A.S., una alianza que permitirá que el álbum llegue a diferentes plataformas y mercados.

Con Mi Vida, Mi Teatro, KEYVIN CE busca fortalecer su presencia dentro de la música urbana colombiana y ampliar el alcance de la champeta en escenarios internacionales. El disco representa un nuevo capítulo en su carrera, en el que apuesta por una propuesta más madura sin dejar de lado las raíces que han caracterizado su trayectoria artística.