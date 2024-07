La contundente respuesta de Jenny López a quienes la tildaron de "vulgar"

Jenny López es una cantante de música popular que se dio a conocer luego de revelarse que era la pareja del cantante Jhonny Rivera. Ella hacía parte de la banda del conocido artista, haciendo de corista y demostrando su talento.

Fue compartiendo en las giras que el amor surgió, pues como ha comentado el cantante, vio en ella una mujer muy educada que simplemente estaba en busca de sus sueños, por ende comenzó a conquistarla y surgió el amor. Ambos han enfrentado críticas al respecto, pues muchas personas creen que ella usó a Jhonny como trampolín para saltar a la fama.

Lo cierto es que la pareja ha sido clara de cómo se dio su relación y son conscientes de que por la diferencia de edad seguirán recibiendo críticas de algunas personas, pero al ser figuras públicas están acostumbrados a ello.

Sin embargo, Jenny López salió una vez a defenderse luego de que muchas personas comentaran una de sus publicaciones indicando que era "vulgar", todo porque subió un video en el que bailaba al ritmo de una canción del género urbano, usando un traje de baño.

Publicidad

La cantante indicó que: “Solo es un vídeo, no entiendo por qué tanto ‘show’. Ese día era de playita y me dejé el short… Tanta gente que realmente sí es vulgar y no les dicen nada, los quiero mucho”, quitándole importancia a lo que las personas comentaban de ella.

Quien también tuvo problemas con sus seguidores fue precisamente Jhonny Rivera, luego de que algunos jóvenes llegaran buscando su atención, indicando que no se irían hasta que él los atendiera, además contó que en una ocasión llegó un hombre buscando ayuda económica para montar un negocio, ya que está cansado de secuestrar y atracar, por lo que decidió que no volvería a recibir a nadie en sus propiedades.

Publicidad

Catherine Siachoque remplazó a la ex de su esposo Miguel Varoni