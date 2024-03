La historia de lucha de Paulina B: "Mi mamá no comía por darme a mí"

Una de las nuevas promesas de la música colombiana es Paulina B, una joven de 19 años que se ha ganado el corazón de muchos colombianos gracias a su talento y humildad. Pero muchos no conocen la historia detrás de esta gran artista.

En Kallejiando tuvimos el honor de tener a Paulina y le preguntamos todo sobre su carrera y su vida, ya que además de ser una kallejera de corazón, es una artista de la casa. En medio de la entrevista tocamos un tema muy emotivo para ella, su mamá, quien básicamente es la persona que la ha apoyado en todo momento y a quien le debemos haber tenido tan maravillosa persona y profesional.

Todo comenzó cuando le regalamos a Paulina una caja que contenía un buñuelo y un jugo, algo que con solo verlo hizo que se le aguaran los ojos, trayéndole recuerdos de una difícil etapa de su niñez en el que la escasez era la protagonista. Estas dos comidas fueron muchas veces lo único que su madre podía darle con mucho amor.

"Mi mamá es una persona que vuelvo y digo admiro muchísimo y ella con lo que podía me daba de comer, ella era conductora de buseta y tenía que esconderme en sus carros, en la buseta, porque no tenía quien me cuidara y solo le alcanzaba para comer un buñuelo para las dos y un hit. Ella nunca me decía como que no teníamos, o algo así. Una mamá siempre muestra la parte positiva, así que todos los días que podíamos era el buñuelo para las dos y ella no podía comer ni desayunar", dijo Paulina.

Además, resaltó que son esas cosas las que la motivan a cumplir sus sueños, ya que no son solo sus metas, sino también las de su mamá, a quien llamamos en vivo y en directo y en medio de lágrimas dijo: "Gracias a María Paulina por ser quien es, por ser una mujer extraordinaria, porque luchamos y aquí vamos".

