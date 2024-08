Lorelei Tarón y la razón por la que ya no podrá tener más hijos, ¿Falcao triste?

Lorelei Tarón y el futbolista colombiano Falcao García son una de las parejas más admiradas y queridas, no solo en Colombia, sino también a nivel mundial. Con una familia numerosa que ha cautivado a los fanáticos del deporte, muchos se preguntan si la pareja tiene planes de seguir agrandando su clan.

Recientemente, Lorelei compartió una reveladora confesión sobre este tema en una entrevista en el canal de YouTube 'Sinceramente Cris', de la presentadora Cristina Estupiñán.

Durante la conversación, Lorelei Tarón explicó que, aunque disfruta enormemente de la maternidad y le encanta ver a sus hijos crecer, ya no habrá más embarazos en su futuro, no por falta de deseo, sino por razones de salud.

La modelo y cantante argentina reveló que llegó a esta decisión tras atravesar momentos complicados durante sus embarazos anteriores.

Lorelei ha experimentado seis embarazos, pero solo cinco de sus hijos lograron nacer. La pérdida de uno de sus bebés fue un golpe duro que dejó marcas emocionales profundas.

“Después de perder al bebé, pasamos casi un año en el que dije: 'No, ya no más'. Con Falcao conversamos y acordamos que no queríamos pasar por una situación tan dolorosa de nuevo”, comentó Tarón.

Pese a ese difícil momento, Lorelei quedó embarazada una vez más, trayendo consigo la llegada de Heaven, su quinta hija; sin embargo, este último embarazo no estuvo exento de riesgos. Tarón confesó que enfrentó la experiencia con cierto temor, aunque la alegría del nacimiento de su hija prevaleció.

El parto de Heaven implicó una cesárea que no fue sencilla, y sus complicaciones llevaron a los médicos a recomendarle a Lorelei que no considerara más embarazos.

"La última cesárea fue un poco riesgosa, tuve que cuidarme más de lo normal. Mi pared abdominal estaba muy delgada, lo que representaba un riesgo para otro embarazo", explicó.

Ante estas recomendaciones médicas, la pareja tomó la decisión de no buscar más hijos, pese a que Lorelei admitió que, si fuera por ella, probablemente habría intentado tener uno o dos hijos más.

