Luis Afonso revela difícil momento tras enfermedad de uno de sus hijos

Luis Alfonsoes uno de los artistas de música popular emergentes que más acogida ha tenido en nuestro país en los últimos años, su carisma y originalidad lo han hecho todo un personaje a quien incluso ya están imitando y haciendo tributos, pues es visto como una de las nuevas estrellas de este género.

El cantante suele ser muy directo y no guardarse nada en sus entrevistas, pero hasta el momento no había abierto su corazón para contar detalles sobre las situaciones complicadas de su vida, hasta que habló con La Red de Caracol Televisión y contó que estuvo al borde de morir por una depresión.

De acuerdo con Luis Alfonso, todo ocurrió cuando nació su hijo Agustín, hace aproximadamente cinco años. El bebé era la sensación por lo que muchas personas de la familia y seres queridos iban a verlo, pero una de esas visitas fue de alguien que tenía gripa y terminó contagiando al bebé, quien por su corta edad desarrolló una enfermedad pulmonar.

“Llego un momento de mi vida donde sufrí una depresión terrible que yo pensé que me iba a morir. Cuando nació Agustín fue una persona con gripa a la casa y el bebé estaba recién nacido y le dio una bronquiolitis, eso casi me lo mata, me lo entraron dos o tres veces a la UCI”, indicó Luis Alfonso al programa de entretenimiento.

El impacto emocional fue tan duro que Luis Alfonso sufrió un desmayo debido al estrés. Su condición era tan crítica que los médicos le prohibieron visitar el hospital, ya que su presencia solo empeoraba su estado y afectaba también a su familia. La situación lo llevó a una pérdida de peso alarmante en el transcurso de un mes, a tal punto que no podía disfrutar ni siquiera de su comida favorita, arroz con huevo.

“Era tanto mi ‘shock’ que pensé que no iba a sobrevivir” recordó el cantante. Su estado de salud mental y física se deterioró a tal grado que estuvo a punto de ser internado en un centro psiquiátrico y comenzó a recibir tratamiento con medicamentos para controlar su depresión.

La luz al final del túnel llegó cuando su hijo fue dado de alta del hospital. “Llegué de una presentación y me di cuenta de que el niño ya estaba en casa y estaba comiendo bien,” narró Luis Alfonso.

