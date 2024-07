La conmovedora reacción de Carlos Calero al enterarse que su esposa tiene cáncer

El presentador colombiano Carlos Calero y su esposa, Paulina Ceballos, han sido un símbolo de amor y unión familiar para muchos de sus seguidores. Recientemente, la familia enfrentó una dura prueba cuando Paulina reveló en un emotivo video en Instagram que había sido diagnosticada con cáncer de seno hace aproximadamente un mes. La noticia conmovió a sus seguidores, quienes rápidamente mostraron su apoyo y solidaridad.

En el video, Paulina, acompañada por Carlos y sus hijos Sofía y Carlos, compartió detalles de su diagnóstico. A pesar de la inesperada noticia, se mostró tranquila y esperanzada, afirmando que el informe médico era positivo. "Es momento de contarles por lo que estamos pasando. Me diagnosticaron cáncer de seno, pero me siento tranquila y confiada en el buen pronóstico que me han dado", expresó Paulina, enviando también un mensaje de apoyo a otras mujeres en situaciones similares.

Carlos Calero, conocido por su carisma en programas como 'Yo me llamo' y 'Sábados Felices', utilizó sus redes sociales para informar sobre la situación de su esposa. Con más de 600.000 seguidores, la noticia causó gran conmoción y generó una ola de solidaridad. Carlos, visiblemente afectado, escribió unas breves palabras llenas de amor y esperanza: “De la mano de Dios, amor mío”.

Paulina respondió al comentario de su esposo con un mensaje emotivo, agradeciendo el apoyo y el amor de su familia: “Eres una bendición en mi vida y me has dado la felicidad de tener la familia que siempre soñé y los dos hijos más hermosos de todo el universo. Gracias por tanto, familia de mi alma”.

Las presentadoras de 'Día a Día', Catalina Gómez y Carolina Cruz, también mostraron su apoyo dejando mensajes llenos de cariño y aliento. "Dios y la Virgencita están con ustedes", expresó Catalina, mientras que Carolina añadió: “¡Los amo! Estás sana, ¡estás bien! Aquí estamos firmes”.

Paulina destacó la importancia de la fe y la tranquilidad en momentos difíciles. “Siempre he sido devota de la Virgen y tengo una fe intacta. Desde el primer momento, he sentido la paz que trae la oración y el amor de mi familia y amigos”, comentó, resaltando también el excelente trabajo de los profesionales de la salud que la están tratando.

Oleada de solidaridad por la esposa de Carlos Calero