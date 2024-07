El devastador diagnóstico de la esposa de Carlos Calero; "fuerza en esta batalla"

Paulina Ceballos, esposa del presentador Carlos Calero, reveló recientemente a través de Instagram que fue diagnosticada con cáncer de seno hace aproximadamente un mes. Esta noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes han seguido de cerca la vida de esta pareja caracterizada por su amor y unión familiar.

La revelación se hizo mediante un video en el que Paulina, acompañada por su esposo y sus hijos Sofía y Carlos, compartió su experiencia y el diagnóstico. A pesar de la inesperada noticia, Paulina se mostró tranquila y esperanzada, afirmando que el informe médico era positivo. Su mensaje fue recibido con muestras de apoyo y cariño de parte de sus seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación y fortaleza para enfrentar este desafío.

Carlos Calero, conocido por su carisma y presencia en la televisión colombiana en programas como "Duro contra el muro", "Yo me llamo" y "Sábados Felices", utilizó sus redes sociales para informar sobre la situación de su esposa. Con más de 600.000 seguidores, la noticia causó gran conmoción y generó una ola de solidaridad.

En el video, Paulina expresó: "Es momento de contarles por lo que estamos pasando. Me diagnosticaron cáncer de seno, pero me siento tranquila y confiada en el buen pronóstico que me han dado". Además, Paulina aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a otras mujeres que puedan estar enfrentando situaciones similares, alentándolas a confiar en los designios divinos y en el apoyo de sus seres queridos.

La reacción en redes sociales fue inmediata, con numerosos mensajes de aliento y admiración. Comentarios como "Dios con ustedes, Paulina", "Estamos contigo, eres fuerte y saldrás victoriosa" y "Tu fe y fuerza espiritual te llevarán a superar esto" reflejaron la empatía y el apoyo incondicional de sus seguidores.

En su declaración, Paulina destacó la importancia de mantener la fe y la tranquilidad ante situaciones difíciles. "Siempre he sido devota de la Virgen y tengo una fe intacta. Desde el primer momento, he sentido la paz que trae la oración y el amor de mi familia y amigos", agregó. También hizo un llamado a confiar en los profesionales de la salud, destacando el excelente trabajo de los médicos que la están tratando.

El video, donde Paulina aparece acompañada de su familia, no solo compartió la noticia de su diagnóstico, sino que también transmitió un mensaje de esperanza y fortaleza. "Aunque la noticia fue impactante, el pronóstico es alentador y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas", afirmó.

Esta valiente declaración de Paulina Ceballos ha servido de inspiración para muchos, demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, la fe, el amor y la unión familiar pueden brindar la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío.

