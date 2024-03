Luly Bossa recuerda a su hijo: "Cómo no me di cuenta que estabas tan cansado"

La reconocida actriz Luly Bossa ha conmovido las redes sociales al compartir un emotivo video inédito de su hijo Ángelo, quien padecía distrofia muscular de Duchenne y falleció el pasado 9 de marzo.

En el video, se puede observar a Ángelo luchando por respirar y hablar, mientras su madre lo abraza y lo ayuda en sus terapias. Aunque Ángelo amaba bailar con su madre, se evidencia su agotamiento debido a la enfermedad.

El video, compartido en la cuenta de Luly Bossa en una plataforma de redes sociales, muestra a Ángelo con una máscara de oxígeno mientras intentaba comunicarse con su madre. Si bien no se ha confirmado la fecha exacta del video, se supo que recientemente Ángelo había experimentado complicaciones respiratorias a causa de un virus.

— Luly Bossa | Oficial (@LulyBossaTheOne) March 11, 2024

Ante la trágica pérdida de su hijo, Luly Bossa emitió un comunicado en el que solicitaba respeto y privacidad durante el duelo. La actriz expresó su deseo de despedir a su hijo en paz y total intimidad, pidiendo a los medios de comunicación abstenerse de invadir su privacidad durante las exequias de Ángelo.

La historia de Ángelo y su batalla contra la distrofia muscular de Duchenne había sido compartida por Luly Bossa en múltiples ocasiones.

El hijo de la actriz fue diagnosticado con esta enfermedad a los once años, y su lucha inspiró a muchos. En entrevistas anteriores, Luly Bossa había hablado sobre los desafíos que enfrentaba su hijo desde temprana edad.

“Él nació normal, a los 4 años y medio empezó a tener problemas con la marcha, porque veíamos que para levantarse del piso no lo hacía común y corriente, sino que tenía que ir haciendo escalas de las rodillas a los muslos. Pasaban los años y de pronto se caía en el colegio; a veces alguien le pasaba por el lado y lo tumbaba. Los médicos no me decían nada, hasta que a los 11 años y medio le dieron el diagnóstico”, contó a la Revista Vea en 2021.

