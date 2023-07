Ninel Conde canta 'Sálvame' de RBD y su público pide que los salven de escucharla

Desde que la agrupación mexicana RBD anunció su regreso a los escenarios, sus canciones no sólo han vuelto a sonar en la radio sino que también, han empezado a hacer parte de los shows de algunos artistas que han querido rendirle homenaje a este fenómeno que marcó a toda una generación. No obstante, cabe resaltar que este tipo de acciones no siempre han sido bien recibidas por parte de los fanáticos y fanáticas de la banda.

De hecho, hace unos días la actriz y cantante mexicana Ninel Conde, quien hizo parte del elenco de la telenovela hace unos años, interpretando a la madre de la rebelde 'Roberta Pardo', Alma Rey, se hizo viral en las redes sociales, pues en su repertorio incluyó una de las canciones más emblemáticas de RBD.

Se trata de ´Sálvame'; un tema musical que en los shows de la agrupación solía ser interpretado por Anahí, quien en ese entonces le dio a la canción un significado muy especial para ella y sus seguidores. Por lo tanto los fanáticos de la agrupación no recibieron bien el hecho de que Ninel intentara cantarlo en uno de sus espectáculos.

En la web deambula un video de dicho episodio, al cual le han llovido toda clase de comentarios, pero sobre todo burlas.

"Que la salven dice...De escucharse ella cantando", "Ya se quemó la bocina", "¿Es enserio? Demasiado horrible", "Yo no es que sea full fanático de RBD pero les confieso que me dio pena ajena quién le dijo a la anciana que canta", "Fuera, fuera, fuera..... la verdad esta mujer ni canta...", "sálvame Ninel del castigo".

Y es que infortunadamente la interpretación de la artista no logró ser tan memorable como la de la colombiana Karol G, quien en una de sus presentaciones en México, invitó al escenario a Anahí quien en ese entonces llevaba casi una década sin pisar un escenario, pues había decidido hacer un 'stand by' en su carrera para dedicarse a su hogar.