Paulina Rubio regaña a su baterista en pleno concierto: fanáticos se indignan

El pasado viernes, la Ciudad de México fue testigo de un evento vibrante y lleno de energía con motivo del Orgullo LGBT+: el 90's Pop Tour All Stars Pride. Entre los artistas destacados del elenco, Paulina Rubio,conocida como la 'Chica Dorada', subió al escenario para interpretar algunos de sus éxitos.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era presenciar un lado poco conocido de la cantante, quien terminó regañando públicamente a uno de sus músicos por no tocar las notas correctamente. El bochornoso momento quedó registrado en un video que se ha hecho viral en las redes sociales.

Si bien, esta es una situación por la que probablemente han pasado muchos artistas sin embargo ninguno había dado el 'papayazo' de hacer tan evidente su enfado como lo hizo Paulina Rubio el pasado 28 de junio.

El hecho ocurrió mientras interpretaba su éxito "Ni una sola palabra"; cuando de repente comenzó a mostrar signos evidentes de molestia acercándose al baterista para expresarle frente a todos que no estaba haciendo las cosas bien.

Publicidad

Sin embargo

esta no habría sido la primera vez que algo así ocurre con la 'Chica dorada',

pues una vez se hizo público el primer video, salió otro a relucir, en el cual

se muestra a

Paulina Rubio regañando a alguien llamado "José"

durante los conciertos del Orgullo LGBT+. Aunque no está claro quién es José, se intuye que podría tratarse del ingeniero de audio, ya que la cantante parecía no escuchar bien.que estaba colocado para mejorar las condiciones de su presentación.

Las reacciones de los internautas no se han hecho esperar, así como la de sus fanáticos quienes han manifestado que no esperaban algo así de ella, y le han recomendado autoevaluarse pues al parecer la del problema no son sus músicos sino ella.