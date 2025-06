Primeras IMÁGENES de Tarzán, de Desafío The Box, en libertad tras más de un año detenido

Andrés Alfonso Miranda Mendoza, mejor conocido como Tarzán, uno de los participantes más recordados de Desafío The Box 2022, volvió a ser noticia esta semana tras recuperar oficialmente su libertad. Luego de estar vinculado a un proceso judicial durante 18 meses, el exconcursante compartió las primeras imágenes en las que se le ve libre y agradecido con quienes lo apoyaron.

El 17 de junio, Tarzán mostró en sus redes sociales la boleta de libertad otorgada por el Inpec, y aseguró que jamás participó en actos ilícitos. El caso se remonta a 2023, cuando fue señalado por concierto para delinquir, al aparecer su cuenta bancaria involucrada en una estafa a supermercados. Según su versión, todo comenzó cuando le prestó su cuenta a un amigo sin imaginar las consecuencias.

“Yo no sabía que ese dinero tenía procedencia ilegal. Solo quise ayudar a alguien cercano y terminé enredado en algo que no era mío”, explicó en una entrevista al programa La red. En dicho espacio, también aclaró que nunca estuvo en una cárcel como se rumoró: permaneció 15 días en los calabozos y luego recibió prisión domiciliaria.

Tarzán habla de su proceso: “No tengo antecedentes, soy inocente”

Durante la entrevista, Tarzán se mostró sereno pero enfático al reiterar que su detención fue preventiva y no fruto de una condena. “No hubo pruebas suficientes. Me liberaron por vencimiento de términos. Eso significa que no pudieron demostrar nada en mi contra”, afirmó, agregando que la experiencia afectó su salud emocional y su reputación.

A pesar de las críticas, Tarzán expresó que está decidido a recuperar su imagen y continuar con su vida. “Hay quienes me ven como culpable sin saber la verdad. Pero no guardo rencor, mi conciencia está tranquila. Lo importante es que ahora puedo volver a empezar con la frente en alto”.

Asimismo, dedicó palabras de agradecimiento a quienes estuvieron a su lado durante este difícil proceso. “Mi familia, mis amigos verdaderos y algunos seguidores que no me soltaron… gracias. Hoy valoro más que nunca cada gesto de apoyo”.

La nueva vida de Tarzán: trabajo, reflexión y segundas oportunidades

Con el respaldo de su libertad, Tarzán ya trabaja en reconstruir su rutina. Asegura que está enfocado en su carrera deportiva y en proyectos que lo ayuden a crecer profesionalmente. En sus redes, compartió mensajes esperanzadores y reflexiones sobre lo que aprendió tras su detención.

“La libertad es algo que uno no valora del todo hasta que la pierde. Aprendí a cuidar más mi entorno, a no confiar a ciegas, y a proteger lo que uno ha construido con tanto esfuerzo”, escribió. Su consejo es claro: “No presten sus cuentas ni su nombre a nadie. Hay gente malintencionada que no duda en arrastrarte con tal de salirse con la suya”.

Finalmente, Tarzán manifestó su deseo de volver a aparecer en televisión o medios, pero esta vez desde una nueva perspectiva. “Quiero ser ejemplo de resiliencia. Lo que pasó no me define. Estoy listo para seguir adelante, más fuerte y más consciente”, concluyó.

