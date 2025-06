Exparticipante muy querido del Desafío The Box 2022 dio detalles de su salida de la cárcel

Andrés Alfonso Miranda Mendoza, conocido por muchos como Tarzán, es un reconocido atleta colombiano que ganó gran popularidad tras su participación en el reality Desafío The Box 2022.

Durante esa temporada, se convirtió en uno de los concursantes más queridos por los televidentes gracias a su fuerza, carisma y compañerismo. Su autenticidad y espíritu competitivo lo hicieron destacar, y aún hoy continúa siendo recordado con aprecio por los seguidores del programa.

Sin embargo, en 2024, Tarzán volvió a ser noticia, esta vez no por una competencia deportiva, sino por un escándalo legal que sorprendió a muchos de sus fans.

Su nombre apareció vinculado a un caso de fraude y robo millonario contra una reconocida cadena de supermercados en Colombia. Según los informes, su cuenta bancaria fue relacionada con los movimientos sospechosos que estaban siendo investigados por las autoridades.

Como medida preventiva, el deportista fue enviado a casa por cárcel mientras avanzaba el proceso judicial. A pesar de la complejidad del caso, sus seguidores no dudaron en mostrarle respaldo incondicional, manifestando su fe en la inocencia del ex concursante.

Durante una entrevista concedida al programa La Red, Tarzán explicó cómo se vio envuelto en la situación:

“En marzo de este año (2024) comencé a trabajar en una empresa y ahí hice amistad con un compañero. Esa persona se ganó mi confianza, nos volvimos cercanos. En mayo, me llamó y me pidió el favor de recibir un dinero en mi cuenta porque, según él, no tenía cuenta en ese banco.

Me dijo que era de un negocio que había hecho. Me transfirieron 20 millones de pesos. Él me indicó que enviara 10 millones a una cuenta, que sacara 8 y los repartiera en otras. Yo simplemente le hice el favor, sin imaginar lo que vendría después.”

El caso generó revuelo en redes sociales y medios nacionales, donde muchos se preguntaban si Tarzán realmente tenía alguna responsabilidad directa. Con el paso de los meses y tras el avance de las investigaciones, finalmente el ex concursante fue dejado en libertad, hecho que él mismo compartió con emoción el pasado 8 de junio a través de sus redes sociales.

Durante una nueva entrevista con La Red, Tarzán explicó que fue imputado por los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios informáticos, pero aseguró que no se ha demostrado ninguna responsabilidad penal en su contra hasta el momento.

Además, mostró una postura reflexiva y resiliente frente a lo vivido, y habló abiertamente sobre el amigo que lo involucró en esta difícil situación:

“No hay rencor en mi corazón. Creo firmemente que todo tiene un propósito y, aunque fue una experiencia dura e injusta, también me dejó muchas lecciones. Estoy en paz y agradecido con Dios por esta nueva oportunidad.

Perdono a esa persona, aunque considero que debe salir y explicar la verdad. Si cometió un error, que lo asuma. Yo, por mi parte, seguiré adelante con la frente en alto.”

Sus seguidores no tardaron en reaccionar. Las redes se llenaron de mensajes de aliento, cariño y solidaridad. Muchos destacaron su valentía al enfrentar públicamente una situación tan delicada y le desearon éxito en esta nueva etapa personal y profesional, luego de haber superado un episodio que marcó profundamente su vida.

