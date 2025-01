Exparticipante del 'Desafío The Box' luce irreconocible; no creerás a que se dedica

El Desafío es un reality show colombiano transmitido por Caracol Televisión que combina competencias físicas extremas, estrategia y convivencia . En el programa, los participantes, organizados en equipos, enfrentan pruebas de resistencia, habilidad y trabajo en equipo en entornos desafiantes, como playas o selvas.

Cada temporada tiene una temática diferente, por ejemplo, 'Desafío The Box' y suele dividir a los participantes según su lugar de origen o habilidades. Uno de sus exparticipantes tuvo un cambio radical en su vida y ahora es furor en redes , se trata de Alejandra Ulloa la popular 'Gema'.

Alejandra Ulloa, conocida como la ‘Gema’ tras su participación en el reality Desafío, ha experimentado un notable cambio físico y profesional desde su paso por el programa. Según reveló, se sometió a varias cirugías estéticas con el objetivo de aumentar su autoestima y alcanzar la apariencia que deseaba.

¿Qué cirugías se realizó 'Gema', exparticipante del 'Desafío The Box'?

La exparticipante, recordada por el icónico corte de pelo que recibió como castigo durante la competencia, según reveló en entrevista con el programa La Red, decidió someterse a procedimientos como marcación abdominal , aumento de busto y glúteos. Estas transformaciones, según comentó en entrevistas pasadas, tuvieron un costo aproximado de 60 millones de pesos.

Publicidad

¿A qué se dedica 'Gema'?

El pasado sábado 11 de enero, 'Gema' reapareció en el programa ‘La red’ y compartió detalles sobre su vida actual . Actualmente, se dedica a ser creadora de contenido, una decisión que defendió con convicción:

Publicidad

“Lo que hago no es malo y no soy la única. Me parece que es un arte muy bonito , no tienes contacto con nadie. Yo trabajo todos los días y he trabajado hasta 14 horas en un día. Bailo, hablo, lloro, río. Me gusta quitar mi cama y dejar un espacio libre para hacer ‘show’”, explicó.

Según mencionó, esta actividad le ha generado buenos ingresos. Llegó a ganar hasta dos millones de pesos en un solo show, aunque admite que se trata de un trabajo demandante:

“Es un trabajo desgastante. Quiero poder generar dinero porque tengo sueños y objetivos por alcanzar. Me gustaría tener una fundación para perritos, quiero estudiar y poder ayudar a las personas que han pasado por lo mismo que yo”, agregó.

Publicidad

La historia de Alejandra Ulloa 'Gema' muestra cómo, tras el Desafío, ha encontrado un camino que no solo le permite ser fiel a sí misma, sino también perseguir metas personales y contribuir al bienestar de los demás .

Este video te puede interesar: ¿Qué pasó realmente entre Kevyn y Natalía en el break?