'Beba' del Desafío subió más de 10 kilos; así luce tras la salida del reality

El reality show ‘Desafío XX’, producido por Caracol Televisión, celebró este 2024 su vigésimo aniversario, consolidándose como uno de los programas más emblemáticos de la televisión colombiana.

Esta temporada estuvo cargada de momentos memorables, retos extremos y una gran dosis de drama que cautivó a millones de espectadores .

Sin embargo, no todo lo que sucede detrás de cámaras es digno de celebración. Una de las exparticipantes más destacadas, conocida como ‘Beba’, r ecientemente compartió en redes sociales cómo su participación en el programa dejó huellas profundas en su vida emocional y física.

La deportista, quien dejó el programa por diferencias de convivencia, explicó que esta decisión la llevó a enfrentar un torrente de críticas y ataques en redes sociales. Aunque inicialmente intentó mantenerse al margen, el odio virtual terminó afectando su bienestar.

En una publicación reciente, Beba confesó que esta situación, combinada con retos personales , resultó en un aumento de peso de casi 10 kilos y una profunda lucha interna.

“Perdí el control de mis emociones, de mi mente… La comida se convirtió en un desahogo y una manera de escapar de todo eso”, relató Beba en un mensaje que tocó el corazón de sus seguidores.

La deportista aseguró que por primera vez en su vida sintió que su estilo de vida saludable, promovido con tanto esfuerzo a través de sus redes, se volvió una carga.

"El ejercicio, que siempre ha sido mi refugio, se convirtió en una tortura. Me veía al espejo y no me gustaba lo que veía… y la salida más fácil hubiera sido una cirugía”, expresó.

Beba reconoció que llegó a considerar procedimientos estéticos para lidiar con el cambio físico, pero pronto entendió que el problema iba más allá de lo superficial .

“Hace aproximadamente dos meses me sentía extremadamente mal conmigo misma, con mi cuerpo, con mi físico y prácticamente con todo en mi vida”, compartió con honestidad.

Lejos de dejarse vencer, Beba decidió enfrentar sus miedos y encontrar el camino de regreso a su bienestar. A través de sus redes sociales, ha compartido su proceso de recuperación , mostrando cómo el ejercicio y la alimentación saludable están ayudándola a sanar. En sus palabras, su historia podría convertirse en una guía para otros que atraviesan situaciones similares.

“Esta historia es mucho más larga y estoy esperando el moment o oportuno para compartirles con más detalles, porque quiero estar a disposición de todos los que necesiten ayuda para superar situaciones como esta. El 2025 será un año de sanar, crecer, conquistar y ser extremadamente felices”, afirmó en un mensaje cargado de esperanza.

La publicación de Beba recibió una ola de comentarios positivos. Sus seguidores no solo elogiaron su valentía, sino que también resaltaron la importancia de cuidar la salud mental, especialmente para figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio social.

C omentarios como “Eres la motivación que muchos necesitamos ” y “La salud mental es demasiado importante” reflejan cómo su relato logró conectar con miles de personas.

