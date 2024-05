Se filtran imágenes del único esposo que ha tenido la diva de Colombia Amparo Grisales

Amparo Grisales es una de las artistas más reconocidas de Colombia, gracias a su destacada carrera en la cual se ha desarrollado en diferentes facetas que van desde la actuación, el canto, presentadora, incluso hasta incursionó en el modelaje, permaneciendo activa hasta ahora en las pantallas de la televisión por más de 40 años, y a sus 67 años sigue sigue siendo la diva de Colombia.

Durante todo estos años, se ha convertido en toda una celebridad, dando mucho de qué hablar dentro de la farándula colombiana. Cabe destacar que han sido más los motivos que tienen que ver con su carrera artística, que con su vida privada, la cual la ha sabido mantener bien reservada.

A pesar de esto, su fama y reconocimiento ha hecho que uno que otro detalle se le escape y se filtre a la opinión pública. Un ejemplo de ello fue cuando el mundo del entretenimiento se enteró de su boda con Germán Tessarolo cuando eran jóvenes.

Para es entonces cuando se conocieron, Amparo tenía solo 14 años, y él ya era un hombre de 26 años. Pero su gran diferencia de edades no sería impedimento para tomar la decisión de casarse, pues ella se sentía grande y se quería ir de su casa. Así se lo contó en entrevista a la revista ‘Bocas’.

“Me creía grande (…) y me quería ir de la casa; como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un súper artista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó fue en mí. Y me casé”.

¿Quién es German Tessarolo?

Germán Tessarolo, pintor y artista plástico argentino /Foto: Instagram @germantessarolo

Según algunas informaciones se sabe que Tessarolo es un importante pintor argentino, uno de los más importantes y destacados entre la alta sociedad en Buenos Aires. También se sabe que su ciudad natal es Venecia, en Italia, pero toda su vida la vivió en Argentina.

Su talento para la pintura no fue casualidad, pues su familia está llena de aristas. José Antonio Baggio era su bisabuelo y fue un gran profesor de dibujo y escultura en la Escuela de Bellas Artes en Venecia. De igual manera, su padre Aldo Armando fue un reconocido barítono y violinista, mientras que su tío Germán Tessarolo Baggio fue un pintor y publicista.

