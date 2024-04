Amparo Grisales revela su dieta para estar regia a los 67 años

Una de las figuras públicas de la televisión colombiana más representativas de nuestro país es la actriz Amparo Grisales, quien es recordada por hacer parte de elencos de producciones icónicas de nuestra televisión. Así mismo, en la última década ha hecho parte del programa de talentos Yo Me Llamo, donde es jurado y conocida por ser la más difícil de convencer.

Una de las cosas que más resalta de Amparo es su belleza y lo conservado de su cuerpo, por lo que mucho se especula sobre los cuidados que ha tenido para estar como está. Los rumores van desde cientos de cirugías hasta que ha hecho pactos, pero lo cierto es que la actriz desde muy pequeña ha cuidado de su salud.

En una reciente entrevista en Telemundo, Grisales contó que desde que era una niña proyectó su futuro, e incluso cuando estaba en el vientre de su madre, ya sabían que querían que fuese una artista, por lo que ella da crédito de que siempre hubo cuidados que hoy en día se ven más.

“Yo desde muy pequeñita visualicé, en mi carrera, que soy actriz, desde que estoy en el vientre de mi mamá, porque desde chiquita, mi mamá nos dio gusto en todo y nos puso en la escuela de Bellas Artes, o sea que yo estudio desde chiquita. Yo no fui reina, no fui modelo; después fui modelo ya de marcas, cuando tuve ya un nombre importante”, dijo Amparo Grisales.

Además, comentó que desde hace tiempo tiene una alimentación saludable y balanceada, es vegetariana hace 4 años y eliminó alimentos de su dieta. No come ninguna proteína de origen animal, ni yemas de huevo, lácteos y pan. Pero así mismo indicó que come lentejas, verduras, aguacate todos los días y garbanzos.

