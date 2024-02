Sebastián Yatra confiesa que su debilidad es ser infiel

El cantante paisa Sebastián Yatra, reconocido tanto en Colombia como a nivel internacional por sus pegajosas canciones de amor, dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre su vida sentimental.

En una entrevista reciente para el podcast "A solas con..." conducido por Vicky Martín Berrocal, Yatra sorprendió al confesar abiertamente su peculiar visión sobre las relaciones amorosas. El cantante, quien anteriormente mantuvo una relación con la también artista Tini Stoessel, reveló que su límite para las relaciones sentimentales es de un año.

“Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que, si yo tengo una relación de más tiempo, no sé cómo puedo aguantar porque me darían muchas ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien”, declaró, dejando a todos atónitos. Explicó que su miedo a la fidelidad en relaciones a largo plazo lo lleva a sentir la necesidad de estar con otras personas, incluso cuando está profundamente enamorado de alguien. Sus palabras han generado un gran revuelo en las redes sociales, donde se volvió viral el fragmento de la entrevista en la que realiza estas confesiones inesperadas.

Publicidad



"Cuando uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo dices: Parce, no salgo de fiesta porque si salgo eso significa que me va a gustar alguien’. Y de pronto voy a querer hacer algo pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer. Entonces para qué voy a salir, para estar como aguantando...”, agregó.

El talentoso cantante también abordó el tema de su orientación sexual, aclarando que aunque le gustan las chicas, no tendría problema en vivir abiertamente su sexualidad si fuera homosexual. Yatra reflexionó sobre su parte femenina, que considera desarrollada y útil para empatizar con los demás y escribir canciones.

Publicidad

En cuanto a qué busca en una mujer, Yatra destacó la importancia de la espontaneidad y la conexión genuina, aunque reconoció que para él, el sexo y el amor pueden separarse.

“El sexo va en un cajón y el amor en otro, aunque estén en el mismo estante. Obviamente, el sexo con amor es lo más bonito”

Además, Yatra reveló que nunca ha sido infiel en una relación, pero sugirió que esto podría deberse a que ninguna de sus relaciones ha superado el año de duración. "Mi máximo de relación ha sido un año", afirmó, añadiendo que en su vida actual, con su agitado ritmo de trabajo, consideraría tener una relación más abierta de lo convencional.

Estas sorprendentes revelaciones de Sebastián Yatra han generado un intenso debate en las redes sociales, donde sus fans y seguidores comentan sobre su visión poco convencional del amor y las relaciones. Sin duda, el talentoso cantante sigue dando de qué hablar tanto por su música como por su vida personal.