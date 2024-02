Shakira y la letra de su nueva canción "andaba sola y te busqué"; ¿nuevo amor a la vista?

En el último giro de su carrera, Shakira, la estrella colombiana que ha marcado huella en el panorama musical global, se encuentra en el centro de una ola de expectativa y especulación. Tras un año repleto de triunfos y transformaciones personales, la diva de Barranquilla ha logrado cautivar nuevamente la atención del mundo, esta vez con el rumor de una nueva canción que promete ser la banda sonora de un nuevo capítulo en su vida.

Los versos de lo que sería su próxima canción fueron filtrados y la noticia se dispersó como un reguero de pólvora en las plataformas de redes sociales. Las conjeturas sobre el contenido y la inspiración detrás de la posible pieza. A diferencia de sus anteriores éxitos, marcados por letras que reflejan las cicatrices de un amor pasado, esta vez la cantante parece estar explorando territorios emocionales inéditos, cantándole a un nuevo amor que ha despertado su musa.

La composición en cuestión destila una mezcla de vulnerabilidad y esperanza, con líneas como "Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos", que sugieren un corazón abierto a las posibilidades del amor. La identidad del muso que ha capturado la atención de Shakira permanece envuelta en misterio, con rumores que la vinculan a figuras tan variadas como el exjugador de fútbol americano Julián Francis Edelman, entre otros nombres de alto perfil.

Este posible nuevo tema se insinúa como parte de un álbum en preparación, el duodécimo en la destacada trayectoria de Shakira. La artista ha adelantado que este proyecto será un reflejo íntimo de su evolución personal y artística durante los últimos años, distanciándose de las sombras de su relación anterior con Gerard Piqué. Con éxitos previos como "Te Felicito" y "Monotonía", Shakira ha utilizado la música como un vehículo para procesar y compartir su viaje emocional post-separación, pero esta nueva obra promete marcar un giro hacia la celebración del renacer y el descubrimiento de nuevos amores.

Aunque la confirmación oficial por parte de Shakira sobre este lanzamiento está pendiente, la comunidad de seguidores de la artista se encuentra al borde de la expectativa, ansiosos por descubrir el rumbo musical que tomará su ídolo. Este nuevo capítulo no solo augura una renovación en la vida personal de Shakira sino que también promete redefinir su legado musical, demostrando una vez más su habilidad para evolucionar y conectar con su audiencia a través de la honestidad y la emoción cruda de sus letras.

Mientras tanto, el mundo de la música latina sigue vibrante con otros logros, como el reciente triunfo de Juanes en los Grammy 2024, destacando la riqueza y diversidad del talento musical que emana de Colombia. Sin embargo, es la anticipación de lo que está por venir de Shakira lo que mantiene a todos en vilo, preparados para ser testigos de cómo esta estrella transformará una vez más el paisaje sonoro global con su inconfundible voz y su eterno espíritu innovador.

Esta sería la letra de la supuesta nueva canción de Shakira:

“Otra vez me dieron ganas y te llamé andaba sola y te busqué para que me tortures ya lo sé, era una trampa y volví a caer

Andaba sola y te busqué, ya me estoy encariñando, demasiado contigo, dime si estamos jugando

O en plan de amigos, es que me está fascinando, mejor no sigo no es junto conmigo”.

