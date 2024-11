Terrible susto que Camilo y Evaluna tuvieron con su hija Amaranto antes de su nacimiento

Camilo y Evaluna Montaner decidieron abrir su corazón y contar , a través de su canal de YouTube, la experiencia de la llegada de su segunda hija, Amaranto.

Tres meses después del nacimiento, la pareja relató los detalles del parto que incluyeron momentos de felicidad, pero también de susto, especialmente para el cantante colombiano.

El 1 de agosto, Camilo y Evaluna anunciaron con alegría el nacimiento de Amaranto, su segunda hija, compartiendo en redes sociales una tierna imagen familiar. En una publicación llena de poesía, Evaluna expresó:

"Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida". Con estas palabras, la cantante compartía su dicha al convertirse en madre por segunda vez.

Publicidad

La historia detrás del parto fue revelada por la pareja en un video publicado en su canal de YouTube, donde narraron lo que sucedió la noche del nacimiento de Amaranto.

Evaluna rompió fuente mientras dormía, y de inmediato alertó a Camilo, quien, asustado, contactó a su partera para que acudiera rápidamente a casa.

Publicidad

En esos momentos, la joven actriz le comentó a Camilo que tenía ganas de pujar, lo cual aumentó la preocupación del cantante, quien pidió a su esposa que esperara a la partera.

Cuando la partera llegó, Evaluna comenzó el proceso de parto y, para sorpresa de todos, la pequeña nació rápidamente. La llegada de Amaranto fue tan ágil que la familia, que esperaba acompañarlos en ese instante, se perdió el momento del nacimiento.

Camilo, quien había sido entrenado para asistir en el parto, fue quien recibió a la bebé en sus manos, creando un recuerdo imborrable al dejar impresas sus manos en una sábana.

Los padres decidieron no revisar de inmediato el sexo del bebé y, en cambio, envolvieron a la recién nacida y pasaron una hora juntos antes de descubrir, junto con la familia, que habían recibido otra niña.

Publicidad

En palabras de Evaluna, estos detalles hicieron que la llegada de Amaranto fuera un momento único y especial.

En su relato, la pareja también dejó claro que su historia no pretende ser un ejemplo a seguir para los partos, sino simplemente su experiencia personal.

Publicidad

“Así fue nuestro segundo parto en casa, fue nuestra experiencia. No sentimos que así deban ser los partos, no es la historia de un parto perfecto, no es la historia de como creemos que todos deberían parir, no, es nuestra historia y la que podemos contar, no fue ni la mejor, ni la peor, fue la nuestra”, concluyeron.

Mira también: Los artistas vallenatos con los que le gustaría colaborar a Camilo