"Vi mi vida pasar": Angustiante VIDEO de Natalia Jiménez tras falla en pleno vuelo

Lo que prometía ser un trayecto habitual para cumplir con sus compromisos musicales en Fresnillo, Zacatecas, se transformó en una auténtica odisea para la reconocida intérprete Natalia Jiménez.

La artista, que suele compartir con sus seguidores la emoción previa a sus presentaciones, terminó documentando una experiencia que nadie quisiera vivir: dos fallas mecánicas en aeronaves distintas en menos de 24 horas.

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Todo comenzó el viernes 17 de abril. Natalia subió a un primer jet privado con la energía al tope, pero el entusiasmo duró poco. A los pocos minutos del despegue, una anomalía técnica obligó a la tripulación a dar media vuelta y regresar a Ciudad de México.



En ese momento, aunque el susto estaba presente, la cantante mantenía la calma, llegando a publicar que esperaba que el siguiente intento fuera el definitivo: "Más nos vale llegar seguros", comentó esperanzada en sus redes.

Sin embargo, el destino tenía preparado un segundo acto mucho más tenso. Al abordar una nueva aeronave para intentar llegar a su destino, la situación escaló de "incidente" a "emergencia real".

Según el relato directo de la artista, mientras se encontraban en pleno vuelo, una avería en la válvula presurizadora del avión desató el caos.

El interior de la cabina comenzó a calentarse de forma alarmante, el ruido se volvió ensordecedor y, para aumentar el pánico, empezó a salir humo mientras las alarmas de seguridad se activaban por todo el transporte.

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En las imágenes compartidas por la propia Natalia, el ambiente de tensión es palpable.

Se puede observar a los miembros de su equipo de trabajo cubriéndose los oídos por el estruendo de las alarmas, mientras ella, con la voz entrecortada, intentaba explicar lo que estaba sucediendo.

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"Estoy temblando, estoy muy asustada, quiero llorar", confesó la intérprete de "Pedazos" una vez que lograron tocar tierra sanos y salvos tras un aterrizaje de emergencia forzoso.

Este episodio ha generado una ola de comentarios en las plataformas digitales, donde los fanáticos no tardaron en recordar la estrecha relación de Natalia con el fallecido cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida precisamente en un accidente aéreo.

Para muchos seguidores, estas dos fallas consecutivas no fueron simples coincidencias, sino "señales" que la vida le estaba enviando para que no continuara su viaje ese día.

"Bájate de ese avión, el concierto se puede postergar", le escribían con preocupación sus fans en Instagram.

Cabe destacar que este no ha sido el único sobresalto de salud o seguridad que ha rodeado a la cantante recientemente. Hace apenas unas semanas, Natalia estuvo en el ojo del huracán mediático tras ser vista utilizando una ambulancia privada en la capital mexicana.

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Aunque en su momento hubo críticas, luego se aclaró que se debió a una descompensación física ligada a su condición de prediabetes y a un cuadro de deshidratación severa tras un festival.

Afortunadamente, a pesar del humo, el calor extremo dentro de la cabina y el pánico vivido a miles de pies de altura, Natalia Jiménez y todo su equipo resultaron ilesos.

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Aunque todavía no se ha confirmado si su presentación en Fresnillo será reprogramada, lo que sí es un hecho es que la artista mantiene su agenda para visitar Colombia.

Los seguidores colombianos esperan verla en todo su esplendor el próximo 24 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, donde aterrizará con su tour "La Jiménez".