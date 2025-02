VIDEO: Andrea Valdiri se dejó ver con el nuevo padrastro de sus hijas

Andrea Valdiri , una de las creadoras de contenido más populares y polémicas de Colombia, fue protagonista de un curioso episodio en su ciudad natal, Barranquilla.

Durante un paseo por las calles, acompañada de su equipo de trabajo y agentes de la Policía Nacional, un seguidor se le acercó con una propuesta que desató risas y comentarios en redes sociales.

El hombre, visiblemente emocionado, no solo le declaró su amor a Valdiri, sino que también le ofreció asumir un papel importante en su vida: convertirse en el padrastro de sus hijas, Isabella y Adhara.

El inesperado momento quedó registrado en video y pronto se viralizó en plataformas digitales. En la grabación, el hombre se acerca con determinación a la bailarina y le expresa: "Andrea, mi amor, me encantaría Andrea Valdiri

Publicidad

La reacción de Valdiri no se hizo esperar. Con su característico sentido del humor, le respondió: "Muchas gracias, pero la mensualidad está muy cara. Son dos pela'os".

Lejos de desanimarse, el seguidor insistió en su propuesta, asegurando que haría cualquier sacrificio para asumir el ro l. "No importa, yo recojo cartón, vendo hierro, lo que sea. Pero sabes que voy por tus pelados. Uy, yo me motivo. Yo sé que me rebusco vendiendo hierro. Lo que sea", expresó con entusiasmo.

Publicidad

Conmovida por su actitud, Andrea lo abrazó, le dio un beso en la mejilla y le agradeció el gesto. En respuesta, el hombre celebró con entusiasmo su "nuevo papel" y exclamó: "¡Padrastro feliz! ¡Que vivan los padrastros ! Voy a vender hierro enseguida porque voy por los pela'os de Valdiri".

El video, publicado por el propio seguidor, no tardó en generar una ola de comentarios en redes sociales. Los usuarios elogiaron la humildad de la influenciadora al responder de forma amable y divertida a su fanático.

Algunos internautas aplaudieron el carisma de Valdiri, mientras que otros destacaron el entusiasmo del hombre por asumir un papel tan importante en su vida.

Andrea Valdiri, además de ser una destacada bailarina e influenciadora, también ha incursionado en el mundo empresarial y ha trabajado con diversas marcas nacionales. A lo largo de los años, ha consolidado una fiel comunidad digital que sigue cada uno de sus pasos.

Publicidad

Este episodio no solo demuestra el impacto que tiene en sus seguidores, sino también cómo su vida personal sigue generando interés y risas en redes sociales.

Mira también: La millonaria oferta que le hicieron a Andrea Valdiri por salir con ella