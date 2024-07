Video: Carolina Cruz acude a sus redes sociales para clamar ayuda

Carolina Cruz, reconocida presentadora, modelo y empresaria, vuelve a ser noticia, no solo por su éxito en televisión, sino por su destacada labor social. La vallecaucana, quien ha cautivado a millones de televidentes con su participaciónen el programa 'Día a Día' de Caracol Televisión y otros proyectos como 'La vuelta al mundo en 80 risas' y su pódcast personal, sigue demostrando su compromiso con causas humanitarias.

El 1 de julio, Carolina sorprendió a sus más de 7.6 millones de seguidores en Instagram con una publicación urgente en la que solicitaba ayuda para una causa muy especial. Utilizando sus redes sociales, donde comparte tanto aspectos de su vida diaria como mensajes de apoyo a diversas iniciativas sociales, Carolina pidió a sus seguidores que se unieran a ella para apoyar a Vivi, una joven ecuatoriana que lucha contra un cáncer en etapa 4.

Desde el nacimiento de su hijo Salvador, Carolina ha estado profundamente involucrada en su fundación 'Salvador de Sueños', que se dedica a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad. Su espíritu altruista la ha llevado a apoyar múltiples causas, y en esta ocasión, decidió utilizar su plataforma para darle voz a Vivi.

El apoyo de Carolina Cruz a Vivi

En sus historias de Instagram, Carolina compartió un conmovedor mensaje de Vivi, una paciente oncológica que enfrenta enormes desafíos en su lucha contra el cáncer. Vivi, una joven con un tumor de más de 10 centímetros en la pelvis, ha visto su salud deteriorarse debido a las dificultades que ha tenido para su atención en Ecuador. A pesar de haber sido desahuciada por la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (Solca), Vivi no ha perdido la esperanza y está buscando alternativas en Estados Unidos.

En un video que se volvió viral, Vivi explica su situación: "Tengo un tumor de más de 10 centímetros localizado en mi pelvis, pero esto se pudo haber detectado hace 8 meses atrás, de no ser por la negligencia de los servidores del IESS. Actualmente mi cáncer está en etapa 4 y, por parte de Solca, me desahuciaron y me dieron radioterapia para calmar el dolor, pero mis ganas de vivir son mucho más que eso".

Vivi decidió enviar la biopsia de su tumor a Florida, donde espera recibir un tratamiento personalizado que permita reducir el tumor sin afectar sus células sanas. Sin embargo, para llevar a cabo este tratamiento, necesita el apoyo de fundaciones y donaciones que puedan cubrir los costos médicos. En su video, Vivi hace un llamado a la solidaridad: "Necesito buscar una fundación en otro lugar que pueda operar este tumor sin dejar demasiadas secuelas en mí. Ayúdame difundiendo este video para así poder llegar a una fundación que me pueda brindar esta ayuda".

La petición de Carolina Cruz fue seguida en toda América Latina, y muchas personalidades se han unido para difundir la historia de Vivi, con la esperanza de encontrar una solución para su situación. La respuesta fue abrumadora, y la comunidad virtual ha mostrado un enorme apoyo, compartiendo el mensaje y donando recursos para ayudar a Vivi en su lucha por la vida.

