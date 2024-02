Video: Jessi Uribe revivió junto a su padre las canciones con las que creció

En un emotivo gesto que ha conmovido a sus seguidores,Jessi Uribe compartió en su cuenta de Instagram un videodonde se le puede ver junto a su padre, Fernando Uribe, recordando las canciones que marcaron su infancia. El video muestra a su padre interpretando con pasión la canción 'La Primera Caricia', una recordada ranchera interpretada por el ídolo mexicano Vicente Fernández.

“Amo estos momentos con mi papá, que me cante esas canciones que me hicieron crecer y me tienen donde estoy @fernandouribe.elcharro lo admiro 'Charro', que voz papá, ojalá muchos tuvieran un poquito de lo que tiene mi cucho”, dice Jessi en la publicación.

Fernando Uribe, conocido cariñosamente como 'El Charro' entre sus amigos y familiares, demostró su notable talento para la música al entonar la canción con una voz llena de sentimiento, mientras compartían un momento íntimo acompañados de unas cervezas. La complicidad y el amor entre padre e hijo quedaron patentes en cada acorde y en cada nota de esta canción que evoca recuerdos y emociones.

El video no solo llamó la atención de los seguidores de Jessi Uribe, sino que también resaltó el innegable talento musical de su padre, generando una ola de comentarios positivos y elogios hacia "El Charro" por su habilidad para interpretar rancheras. Los seguidores no dudaron en expresar su admiración y aplaudir el talento heredado de Jessi Uribe.

"Queremos un Dúo Suegro e hijo", "Qué voz tan hermosa!... Abrazos desde Venezuela", "Excelente cantante bendiciones para su papá", "Para cuando una canción en dúo?", "El mejor regalo de Dios para ambos!". Son algunos de los comentarios en la publicación.

Al final del video, Jessi Uribe no pudo ocultar su emoción y orgullo al dirigirse a su padre con las palabras "Esa es, esa es", resaltando el excepcional talento que posee su padre para la música. Este momento compartido entre padre e hijo evidencia la procedencia de las raíces musicales de Jessi Uribe.

“Cantando tan lindo siente que le hizo falta entregar un poquito más. Pdta: muchos no se dan ni cuenta de lo que están cantando, solo se preocupan por pegar y se les olvida cantar que es lo que realmente importa. Salud y chao”. Termina por decir Jessi Uribe en su publicación.

