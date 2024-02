Elianis Garrido rompe el silencio y habla de su lucha contra el cáncer: "Me adelgacé mucho"

Con lágrimas en los ojos, Elianis Garrido, conocida presentadora de televisión y modelo barranquillera, compartió en una emotiva entrevista cómo enfrentó la difícil noticia de su diagnóstico de cáncer y cómo este ha dificultado su deseo de ser madre. Es la primera vez que Garrido se pronuncia sobre este tema tan íntimo y doloroso; dejó sorprendidos a sus seguidores.

En una conversación con Laura Acuña en su programa 'La sala de Laura Acuña', Garrido reveló por qué aún no ha podido cumplir su sueño de tener hijos. Según sus propias palabras, su lucha contra el cáncer de ovario en 2015, a la temprana edad de 27 años, fue el principal obstáculo.

"Me operaron de un ovario debido a una situación muy adversa y luego enfrenté un tratamiento muy agresivo, lo que afectó mi otro ovario. Tuve una masa maligna, nunca antes había hablado de esto, pero ocurrió en 2015, después del reality. Fue muy difícil, tenía 27 años y perdí mucho peso. Los medios de comunicación me criticaban, diciendo que estaba flaca, loca, mientras yo tomaba yodo para evitar la quimioterapia. Fue un proceso doloroso y difícil, pero cinco años después quedé libre de todo", confesó Garrido entre sollozos.

Afortunadamente, los médicos lograron intervenir a tiempo para evitar que la masa cancerígena se expandiera o afectara otros órganos vitales. Sin embargo, a pesar de estar libre de cáncer, la capacidad de su ovario para producir óvulos quedó "nula", lo que ha dificultado su deseo de estar embarazada.

Pese a la delicada confesión, Elianis Garrido no pierde la esperanza de convertirse en madre y confía en el destino que Dios le depare. Actualmente, se encuentra sometiéndose a tratamientos médicos en busca de cumplir su anhelado sueño de maternidad.

¿Quién es el esposo de Elianis Garrido?

En cuanto a su vida personal, se sabe que, desde 2022, Elianis está casada con Álvaro Navarro, un empresario reservado y dedicado a la industria del deporte y fitness. Tanto él como Garrido mantienen sus redes sociales en privado y evitan compartir aspectos de su vida juntos en público.

