Las galas de presentaciones de Yo Me Llamo, famoso reality musical de Caracol Televisión , suelen enfrentar varios momentos inesperados en cada noche en la que los participantes buscan dar lo mejor de sí y llegar a ser el doble perfecto de su cantante favorito; sin embargo algunas situaciones terminan por afectar a los concursante, como fue el reciente caso del imitador de Martín Elías.

Pues en la noche del jueves 13 de marzo el imitador de Martín Elías protagonizó un inesperado momento en plena gala debido a dos situaciones que terminaron por afectar su presentación, a la que intentó entregarle lo mejor.

Se trata de Denyer Jiménez, un joven venezolano de 26 años, quien se destaca por su gran parecido físico con el fallecido cantante Martín Elías , a quien además ha logrado alcanzarle el tono de voz para interpretar sus canciones casi a la perfección.

Sin embargo el imitador ha enfrentado algunas situaciones en el programa que le han afectado sus presentaciones , como la ocurrida en la noche del jueves cuando una fuerte gripe y el recuerdo de su mamá le jugaron una mala pasada.

Publicidad

La situación comenzó a evidenciarse durante el programa y cuando el cantante esperaba su turno para salir a tarima ; pues pese a que tenía toda la actitud para salir a hacer una espectacular presentación, su salud no se lo permitía debido a que en medio de la gripe comenzó a presentar fiebre y malestar en la garganta.

Yo Me Llamo Martín Elías canta enfermo y lo oculta al jurado

Publicidad

El participante fue abrigado con una cobija por parte de sus compañeros que estuvieron pendientes de que no se le subiera más la fiebre, al tiempo que lo aconsejaron que saliera ante los jurados y expresara su situación de salud para que se analizara el caso y la posibilidad de darle la oportunidad de presentarse otro día.

Pero el imitador se opuso a eso debido a que interpretaría la canción 'El complemento de mi vida' de Omar Geles, la cual aseguró que era la canción preferida de su mamá y que no podía dejar de cantarla pese a que estaba "ardiendo en fiebre".

Por eso, cuando llamaron al concursante a tarima, tomó la mejor actitud y salió a cantar sin comentar que estaba enfermo; sin embargo en el desarrollo de la presentación la afectación en la garganta comenzó a evidenciarse al punto que el artista tuvo que interrumpir su canto en dos oportunidades.

Pero eso no fue todo, pues a esta situación se sumó un tema emocional en el que el imitador recordó a su mamá, a quien no ve hace más de un año, y terminó rompiendo en llanto en medio de la canción que es la favorita de su progenitora.

Publicidad

Estas dos situaciones desencadenaron una accidentada presentación que conmovió a los jurados quienes en principio no entendían por qué dejaba de cantar por momentos y por qué termina llorando; pero Yo Me Llamo Martín Elías decidió omitir su tema de salud y solo hablar de su parte emocional contando que la canción lo conmovió por el recuerdo de su mamá a quien extraña por no poder tenerla en Colombia.

Finalmente el artista se retira entre aplausos del público mientras que en televidentes y seguidores desató varias reacciones a favor y en contra, especialmente por omitir que se encontraba enfermo y que tuvo que hacer un sobre esfuerzo para cantar.