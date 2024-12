ACDC Tour: la aclamada banda de Rock anunció fechas de sus conciertos y la venta de boletas

Después de nueve años de ausencia en escenarios norteamericanos , la icónica banda de rock AC/DC anunció su regreso triunfal con una serie de conciertos como parte de su Power Up Tour.

Para quienes se perdieron el concierto de la aclamada banda el pasado mes de mayo en Colombia, hay una segunda oportunidad para verlos, pero esta vez un poco más lejos. Tras el éxito de su gira europea, el quinteto llevará su poderosa energía a 13 estadios en Estados Unidos y Canadá, con fechas programadas entre abril y mayo de 2025.

El Power Up Tour marca el primer recorrido extenso de la banda por Norteamérica desde el 2015-2016 Rock or Bust Tour, durante el cual Brian Johnson tuvo que retirarse temporalmente debido a problemas de audición. Ahora, con una alineación consolidada que incluye a Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (vocalista), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo), A C/DC promete revivir su grandeza en cada presentación.

La banda inició esta etapa con un espectacular regreso en el Power Trip Festival en California en 2023, donde emocionaron al público con clásicos como Back in Black y Thunderstruck. Además, el álbum Power Up, lanzado en 2020, sigue siendo un éxito, con temas como Realize y Shot in the Dark, que les valieron nominaciones al Grammy.

Fechas y ciudades del ACDC Tour

La gira comenzará el 10 de abril en Minneapolis y finalizará el 24 de mayo en Chicago, pasando por ciudades emblemáticas como Las Vegas, Pittsburgh, Nashville y Vancouver. Las entradas estarán disponibles a partir del 6 de diciembre a las 12:00 p.m., hora local, a través de su página oficial, acdc.com .

Calendario de fechas confirmadas del ACDC Tour 2025

10 de abril: Minneapolis, MN – US Bank Stadium

14 de abril: Arlington, TX – AT&T Stadium

18 de abril: Pasadena, CA – Rose Bowl

22 de abril: Vancouver, BC – BC Place

26 de abril: Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

30 de abril: Detroit, MI – Ford Field

4 de mayo: Foxborough, MA – Gillette Stadium

8 de mayo: Pittsburgh, PA – Acrisure Stadium

12 de mayo: Landover, MD – Northwest Stadium

16 de mayo: Tampa, FL – Raymond James Stadium

20 de mayo: Nashville, TN – Nissan Stadium

24 de mayo: Chicago, IL – Soldier Field

Con más de 200 millones de discos vendidos y una carrera que los consagró en el Salón de la Fama del Rock and Roll, AC/DC sigue siendo una de las bandas más influyentes del género. No cabe duda de que este tour será una oportunidad única para que los fanáticos de todas las edades disfruten de su música y energía inigualables.