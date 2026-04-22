Kike Santander revela que el Puma rechazó 'Piel Morena' antes de Thalía

¿Te imaginas rechazar una canción y que luego se convierta en el himno icónico de toda una generación? Pues eso fue exactamente lo que le pasó a José Luis Rodríguez, "El Puma", el gran Kike Santander soltó en su reciente visita a El Klub de La Kalle.

Todo empezó cuando un joven Kike Santander, quien apenas podía creer que estaba frente a una leyenda como José Luis Rodríguez, se sentó a escribirle un disco completo junto al también talentoso Estéfano.

Kike lo recuerda con total claridad: "el primero de toda mi carrera fue el Puma que yo caí no podía creer que estaba frente a José Luis Rodríguez hermano cuando estaba en plena".



En ese momento, la dupla de compositores le presentó una propuesta que hoy todos conocemos, pero que en los oídos de El Puma no sonó tan bien.



La canción en cuestión era nada más y nada menos que "Piel Morena". Sí, esa que Thalía hizo estallar en todas las radios del mundo. Pero, ¿por qué el venezolano le dijo que no?

Según le contó Kike a los micrófonos de La Kalle, el cantante simplemente no se sintió identificado con la pieza. "me dijo 'No esta' me dijo 'Esta no esta no la veo para mí'".

La reacción de Kike no fue de derrota, sino de incredulidad, porque él sabía que tenía un diamante entre las manos: "di así hermanos si esta es una cumbia bacanísima".

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Pero la música tiene caminos misteriosos. Tras el rechazo, Kike no engavetó la canción. Con la visión que lo caracteriza, decidió hacerle unos ajustes estratégicos para adaptarla a una voz femenina.

"Le hice unos cambiecitos de género a la canción y le y mira la pegó durísimo". Fue así como, de la mano de Emilio Estefan, el tema llegó a Thalía, convirtiéndose en lo que Santander define hoy como "una de las canciones más icónicas del cancionero".

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Pero no fue el único momento de tensión creativa que vivió el compositor. En la misma charla, Kike reveló que los grandes éxitos a veces penden de un hilo, o mejor dicho, de la memoria.

Mientras volaba de Barcelona a Miami, la melodía apareció en su cabeza, pero al aterrizar, el vacío fue total.

"Se me olvidó la verdad meía en el vuelo y yo llegué a Miami yo decía '¿Cómo es que era esta cosa?' Es horrible eso". Por suerte para Bisbal y para todos nosotros, el "bombillo" se le prendió justo a tiempo para grabar el estribillo en su celular.

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