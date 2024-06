La verdadera razón detrás del cambio de nombre artístico de Farina ¿La ex nena fina?

Farina, conocida como "La Nena Fina", es una cantante y rapera colombiana cuyo nombre completo es Farina Pao Paucar Franco. Nació el 16 de septiembre de 1986 en Medellín, Colombia. Se ha destacado en la escena musical latina por su estilo único que mezcla el reguetón, el rap y la música urbana.

Farina ganó popularidad en 2005 cuando participó en un reality musical, donde demostró su talento y carisma. Desde entonces, ha lanzado varios éxitos que la han posicionado como una de las artistas urbanas más importantes de Colombia y ha colaborado con numerosos artistas de renombre en la industria musical.

Su estilo distintivo, que combina influencias de diversos géneros musicales con letras empoderadas y una fuerte presencia escénica, le ha ganado una base de seguidores leal y ha sido reconocida por su contribución a la música urbana en América Latina.

El nuevo nombre artístico de Farina

La talentosa cantante paisa volvió al escenario musical con una propuesta renovada. Su más reciente sencillo, "El Caballito", en colaboración con la reconocida banda dominicana Oro Sólido, ha generado un gran revuelo en las redes sociales, destacándose por su potente mensaje de empoderamiento femenino. De hecho, antes de su lanzamiento oficial la canción se hizo viral en TikTok.

Antes del lanzamiento de 'El caballito' en Youtube la artista cambió su nombre en todas las redes sociales a Fariana, se cree que esta estrategia está directamente relacionada con la búsqueda de posicionamiento y renombre de su nuevo estreno musical.

En su cuenta de Instagram en la que cuenta con más de 6 millones de seguidores contó con el apoyo de su público y numerosos mensajes de felicitación por lo que calificaron como un 'palazo'; "pensé que la canción iba a ser mala pero me equivoqué", "Fue mil mil veces más de lo que esperaba Te amo FARIANA", "Fari le mete duro a cualquier género música el que sea lo rompe", son algunos de los comentarios de sus seguidores en esa red social. Solo 4 horas después del lanzamiento musical el video cuenta con cerca de 50 mil reproducciones en Youtube.

Este lanzamiento sigue al éxito de su anterior canción "Dora", en la que Fariana unió fuerzas con el popular artista El Alfa, consolidando así su posición como una de las voces más influyentes en la música urbana latina.

Letra de El caballito de Fariana

OK, OK, OK, OK, OK, OK, OK

Quiero un caballito, pero con cuatro aros

Asiento 'e cuero, que se robe el show donde lo paro

El motor potente, que corra cuando yo quiero

400 caballos de fuerza, y yo ser su vaquero

Pa' montarlo en la mañana y en la noche

Cuando salimos de party, de teteo con el bonche

Hasta las 15, hoy cargamos Oro Solido

Si te pasas de liso, portada en el periódico

Por la mañana un remate bien exótico

Hoy quiero un caballito pa' montarlo en el hipódromo

Un caballito, un caballito

Un caballito pa' montarlo cuando quiero

Tu caballito, tu caballito

Tu caballito pa' que me monte cuando quiera

OK, OK, OK, OK, OK, OK, OK

Farina, con la única banda que toca hasta las 15

Hasta las 15

Sigue el mambo

Let's go

Así

Dale mambo

Mambo

Tu caballo, tu caballo

Tu caballo, tu caballo

Tu caballo, tu caballo

Tu caballo, tu caballo

Este caballo está asfixiado de esa jinete

Una abusadora que tiene to' el paquete

Anda en tanguita roja y posee to' el billete

Desde que ella llegó le dije "María, vete"

Un caballito, un caballito

Un caballito pa' montarlo cuando quiero

Tu caballito, tu caballito

Tu caballito pa' que me monte cuando quiera

OK, OK, OK, OK, OK

Ahora viene la única artista que toca hasta 15 de la mañana

A enseñar el paso de El Caballito

Se fue

Al paso (Al paso)

Al paso (Al paso)

Al paso (Al paso)

Al paso (Al paso)

Al trote (Al trote)

Al trote (Al trote)

Al trote (Al trote)

Al trote

Galopea (Galopea)

Galopea (Galopea)

Galopea (Galopea)

Galopea (Galopea)

Y patea (Y patea)

Y patea (Y patea)

Y patea (Y patea)

El baile de El Caballito es el baile del prakatá

El baile de El Caballito es el baile del prakatá

Prakatá, prakatá, prakatá, prakatá

Prakatá, prakatá, prakatá, prakatá

Y esto es Oro Solido, Oro who?

Oro Solido, y en inglés

Solid Gold, y otra vez

Solid Gold

¿Cómo?

Dale mambo

Un caballito, un caballito

Un caballito pa' montarlo cuando quiero

Dale mambo

Tu caballito, tu caballito

Míralo ahí

Tu caballito pa' que me monte cuando quiera

Y Farina se fue

