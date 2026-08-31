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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Oro puro, la canción sobre el amor genuino que combina el género urbano y pop latino

Oro puro, la canción sobre el amor genuino que combina el género urbano y pop latino

Esta producción compara el amor con un tesoro de gran valor y recurre a frases como “el amor que tú me das es oro puro” para desarrollar el concepto central de la composición.

Joey Montana - ORO PURO
Joey Montana - ORO PURO
Joey Montana
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La música en el mundo sigue evolucionando y sorprendiendo con mezcla de géneros que no dejan de conquistar los corazones de las audiencias, y en esta oportunidad el urbano y el pop son los protagonistas.

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Pues recientemente salió al mercado 'Oro puro', una canción de temática romántica que aborda el valor de una relación sentimental y la sensación de haber encontrado a la persona indicada.

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Esta es autoría del cantautor panameño Joey Montana quien mezcla música urbana y pop, con un corte romántico, para abordar la idea de encontrar a una persona con quien se establece una relación basada en un sentimiento genuino.

A través de su letra, Montana compara ese amor con un tesoro de gran valor y recurre a frases como “el amor que tú me das es oro puro” para desarrollar el concepto central de la composición.

'Oro Puro' mantiene una línea musical cercana a los sonidos urbanos y pop que han caracterizado parte de la trayectoria del artista, con una producción que busca combinar ritmos contemporáneos con una temática sentimental.

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Un equipo de compositores y productores

Para la realización del sencillo participaron varios productores y compositores vinculados a la escena musical urbana y pop. La producción estuvo a cargo de JeyBeat y The Kid Maker, mientras que en la composición participaron Juno, SNDY, Joey Montana, JeyBeat y The Kid Majer, según la información suministrada sobre el lanzamiento.

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La letra aborda diferentes momentos de una relación amorosa y utiliza versos de carácter directo para desarrollar la historia de una persona que reconoce haber encontrado a alguien con quien quiere establecer un vínculo.

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Con este lanzamiento Joey Montana suma una nueva canción a su repertorio y continúa una trayectoria en la que ha combinado sonidos urbanos con otros elementos latinos y las canciones románticas.

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