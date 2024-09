¿Cuánto cuesta ir a Estados Unidos a tener a tu bebé? Colombiana revela detalles

El nacimiento de un bebé es un evento lleno de emoción, pero para muchas familias, los costos asociados pueden ser motivo de preocupación, especialmente si se trata de dar a luz en Estados Unidos. En redes sociales, el caso de una joven colombiana, ahora residente en Miami, despertó el interés al compartir cuánto le costótraer a su hija al mundo en un hospital estadounidense.

La usuaria de TikTok, conocida como @alevegavalencia, publicó un video que acumula cerca de 600 mil visualizaciones, donde detalla cada uno de los gastos médicos relacionados con su parto. Aunque los costos en Estados Unidos pueden variar dependiendo del estado, el tipo de parto y la cobertura del seguro, su experiencia sirve como referencia para otras futuras mamás que planean dar a luz en ese país.

En su video, la tiktoker revela que el costo total del nacimiento de su bebé ascendió a 29.000 dólares (unos $124.500.000 pesos colombianos). Sin embargo, gracias a su seguro médico, ella solo tuvo que pagar "un poco más de 2 000 dólares", ($8.600.000 aproximadamente ), Este costo relativamente bajo fue posible porque su seguro cubrió el 90% de los gastos. “Gracias a Dios tengo un buen seguro, si no estaría aquí llorando”, comentó entre risas.

Publicidad

¿Cuánto cuesta tener el bebé por parto natural en Estados Unidos?

La joven explicó el desglose de los costos asociados con su parto natural sin complicaciones. Según ella, 7.000 dólares correspondieron al pago de la obstetra, mientras que más de 4.000 dólares fueron destinados a la anestesia epidural, la cual fue solicitada para aliviar el dolor durante el parto. Además, el simple hecho de ingresar por urgencias, aunque no tuviera una situación crítica, representó un costo de 2 000 dólares.

Publicidad

Sin embargo, uno de las horas más gastos altos, y que provocó sorpresa entre sus seguidores, fue el cargo de 14 000 dólares por lo que el hospital denominó “LDR Level 111”, que abarca la estancia de 48 en la habitación del hospital y los cuidados posparto.

Video se hizo viral en redes sociales

El video de @alevegavalencia no tardó en generar una avalancha de reacciones. Mientras algunos usuarios expresaron asombro por los altos costos de dar a luz en Estados Unidos, otros compartieron experiencias similares o comentaron las diferencias en la atención médica de otros países. “En Italia, aunque el sistema puede ser complicado, no pagué nada por la cesárea que me hicieron”, compartió una usuaria, mientras que otra persona bromeó: “Con esa plata, en Panamá te dan servicio VIP y te cuidan como a una reina ”.

Estos testimonios pusieron en evidencia las grandes diferencias entre los sistemas de salud alrededor del mundo, pero también sirvieron como advertencia para quienes estén considerando dar a luz en Estados Unidos sin tener una cobertura médica adecuada.

Publicidad

La importancia del seguro médico en Estados Unidos

Uno de los puntos clave del video fue la reiteración de la importancia de contar con un buen seguro médico. En Estados Unidos, el sistema de salud es uno de los más costosos del mundo, y un seguro insuficiente podría dejar a las familias con deudas exorbitantes. Es por ello que la recomendación general es que cualquier persona que considere tener un hijo en ese país se informe previamente sobre los costos y la cobertura de su plan de salud.

Publicidad

Continúa viendo: Divorcio: ¿Los bienes propios entran en el proceso de repartición?