Descargó una aplicación de monitoreo nocturno; quedó en shock con lo que captó

El mensaje de una usuaria de Twitter se hizo viral por lo terrorífico del mismo. En él la mujer asegura que descargó una famosa aplicación que ayuda a monitorear el sueño y los movimientos nocturnos, pero lo que descubrió fue verdaderamente aterrador.

La publicación tiene cerca de tres millones de visualizaciones, cerca de 43 mil likes y más de 1.300 comentarios de personas que aseguran haber vivido experiencias similares.

“Descargué esta app, tipo 3 am se grabó un clip en el que se escucha que abren la puerta de mi pieza y una voz de hombre, yo respondo si, sí pasa, a esa hora estaba dormida y en mi casa no vivían hombres, borre la app del cagaso”

Aunque la moda de descargar aplicaciones para que nos ayuden a solucionar la vida es cada vez más común, este tipo de apps en ocasiones puede traer mensajes escalofriantes como el ocurrido con esta usuaria que en Twitter se identifica como @Iarallanos3 y que aseguró que tan pronto se percató de los resultados tuvo que borrar la app por el pánico que le causó.

La mujer compartió su experiencia tras compartir otro tuit viral, el cual mostraba una publicidad de la curiosa aplicación. En la imagen se aprecia cómo es que la aplicación te enseña los resultados allí se puede apreciar cuantas veces se rio durante la noche, cuántas veces habló, si tuvo pesadillas e incluso dice “te tiraste un pedo 4 veces anoche”.

Como seguramente harían muchos usuarios, la muchacha confirmó que decidió eliminar la aplicación por el miedo que le produjeron los resultados. Entre citas y comentarios, los usuarios de esta red social opinaron sobre el caso y compartieron sus experiencias.

“Jajaja me encanta que nunca intentó averiguar qué pasaba y simplemente fingió demencia”, “gracias, acabo de leerlo antes de dormir. Se duerme con todas las luces prendidas ahora”, y “tenía una app parecida que encima te contaba las horas de sueño, un día me despierto y mientras veía la app vi que había estado hablando ‘sola’ (no captaba la otra voz pero lo que decía parecía una conversación) en ese momento solo me pasó algo en la mente: ‘Cada día más loca’”, son algunas respuestas destacadas.

