Se hizo viral por "remodelar" su apartamento; quitó una columna para tener mejor panorámica

A través de redes sociales se hizo viral el video en el que un hombre, sin muchas precauciones, decide modificar su apartamento, al parecer, para tener una mejor vista a la ciudad; quitó una de las columnas.

A pesar de que el apartamento, según las imágenes captadas por transeúntes, se encuentra a una gran altura, el hombre decidió simplemente "desaparecer" una de las columnas que soporta la edificación.

En un video compartido en Twitter por el usuario @Geotechtips, se puede ver al dueño del predio tomando lo que parece ser un martillo o maceta para golpear la estructura hasta quebrar la barrera de concreto; siempre estuvo acompañado de otros trabajadores que le ayudaron a retirar la barra metálica.

Publicidad

Aunque muchos de los internautas tomaron en gracia la acción del hombre, otros terminaron preocupados y hasta denunciaron la situación, pues podría poner en riesgo la vida de los demás residentes del edificio, e incluso, la de los transeúntes.

"Díganme, por favor, que esto no es real. Que está trucado o creado con IA”, "los del piso de arriba", "no me parece que sea muy listo", "cómo le permiten hacer eso", "echó a perder todo el edificio, porque, aunque reconstruyan la columna, las cargas ya se redistribuyeron, al quitar esa columna debilitó toda la estructura”, son algunos de los comentarios en el video que ya cuenta con más de 13 mil reacciones.

Por el momento se desconoce en qué fecha y país fueron captadas las imágenes que para algunos usuarios son aterradoras y poco inteligentes. Así mismo, tras la denuncia, no se sabe si el propietario del inmueble recibió alguna sanción.

Publicidad

«Me estorba esta columna. Voy a quitarla». pic.twitter.com/P2rzBL9BDF — GeotechTips (@GeotechTips) April 20, 2023

Te puede interesar: Carlos Vives y su aventura de Regreso a Escalona