Se revela el verdadero equipo del que es hincha José Ordóñez, tras logro del Bucaramanga

El famoso humorista José Ordóñez es uno de los más reconocidos de todo Colombia, con su singularidad y peculiaridad logró contar chistes durante 65 horas seguidas, rompiendo el récord mundial.

Este premio le abrió campo en la industria del entretenimiento y la comedia colombiana. José creció en Bucaramanga, donde formó una pasión por el equipo local, donde se apropió de la cultura santandereana.

Su interés es tanta por el futbol que tiene interpretaciones humorísticas en sus redes, donde popularizó su famoso cantico de 'Búcaros, Búcaros' y su celebre frase “Este año vamos rumbo a la Libertadores”.

El humorista volvió a viralizarse porque Bucaramanga está a un paso de ganar su primera estrella, aunque no será una tarea fácil debido a que tiene de contrincante a Santa Fe.

¿Cuál es el verdadero equipo de Ordóñez?

Aunque el humorista es reconocido con la camisa del Bucaramanga le confesó al portal Kienyke que no nació en Santander, por lo tanto su primer equipo era otro.

“La gente no sabe que no soy santandereano, yo nací en Bogotá. Hasta los 10 años era hincha de Millonarios. Mi papá y mi mamá se vienen a vivir a Bucaramanga y yo tenía 10 años. Yo hablaba así todo 'rolo' y cuando iba estudiar, los niños me decían usted si habla raro", comentó.

Además de confesar que vendida piña en los estadios, en ese entonces sería el año 1981 en las graderías del estadio Alfonso López, donde vio por primera vez jugar al Bucaramanga mientras cargaba su 'poncherita' de piña.

"No sé si fue amor a primera vista o una maldición, porque desde ese entonces no hago sino sufrir. A ver si por fin este año lo podemos ver campeón”, expresó Ordóñez a Kienyke.

