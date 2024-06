Tendera en problemas por particular publicidad sobre el Bucaramanga

En Bucaramanga, una peculiar historia se ha convertido en un fenómeno viral debido a la estrategia de una comerciante para evitar que le pidieran fiado en su tienda.

Claudia Hernández, dueña de un negocio en la capital del departamento de Santander, había colocado un letrero que decía: "Se fía cuando el Bucaramanga sea campeón de la A". Este aviso, que colgaba desde hace años, se transformó en un meme y alentó a los hinchas del equipo local.

Con la final de la Liga BetPlay entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe acercándose, Hernández decidió retirar el letrero por temor a que el equipo leopardo ganara la liga.

"Lo quité hace rato porque no me quiero meter en problemas", comentó Claudia a Blu Radio, en el programa Blog Deportivo.

La comerciante admitió que la idea del aviso surgió de su hija, quien sugirió la broma para molestar a los aficionados del Bucaramanga, dado que muchos preguntaban si podían fiar.

“Mi hija me dijo: ‘Mamita, usted que es tan fanática, ponga el letrero’, pero ella pensó que no iba a pasar, porque ella es incrédula. ¡No, eso es imposible, póngalo, póngalo por molestar!’, me decía", relató Hernández.

Con el equipo local cerca de su primera estrella, Claudia expresó su incredulidad sobre las posibilidades de triunfo, razón por la cual inicialmente accedió a la propuesta de su hija.

La tienda de Hernández, que vende diversos artículos relacionados con el equipo, como manillas, pocillos, ropa interior y gorras, ahora busca una nueva frase para colocar en el lugar.

Ante la posibilidad de que el Bucaramanga levante la copa, Claudia ya le ha pedido a su hija que piense en un nuevo letrero que mantenga el espíritu futbolero sin comprometerla financieramente.

