VIDEO: mujer vive incómoda experiencia mientras le depilaban su zona íntima

La creadora de contenido Sorayisnarez compartió una experiencia incómoda que vivió recientemente durante una visita a una clínica de depilación, y su relato se ha vuelto viral en TikTok, acumulando más de 300,000 visualizaciones y 31,000 'me gusta'.

Su anécdota comienza con la intención de realizarse una depilación de piernas y áreas íntimas en el centro de estética de su confianza; sin embargo, el procedimiento terminó con un momento inesperado para la mujer.

Pues al terminar el procedimiento, la esteticista sorprendió a Sorayisnarez al ofrecerle un espejo en forma de círculo y sugerirle que lo utilizara para inspeccionar su área íntima recién depilada. La tiktoker se sintió perpleja por esta inusual propuesta y la comparó con la experiencia de estar en una peluquería, donde el espejo se utiliza para ver el resultado del corte de cabello.

La joven se preguntó con humor: "¿Pero qué necesidad tengo? ¿Qué me has hecho abajo? ¿Me has hecho mechas, capas, un flequillo?". Luego, expresó su incredulidad por la situación: "¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí con una señora viéndome la cuca con las piernas abiertas?".

Publicidad

Según su relato, la esteticista le preguntó si le gustaba cómo había quedado, a lo que Sorayisnarez respondió con humor: "Un Van Gogh no es", haciendo referencia a la famosa obra del pintor. Luego agregó: "No tengo una opinión formada sobre esto que estoy viendo ahora mismo".

La historia de Sorayisnarez ha generado risas y comentarios en TikTok, ya que muchas personas se han identificado con situaciones incómodas o extrañas que han experimentado durante procedimientos de belleza. La anécdota destaca la importancia de una comunicación clara y respetuosa en el ámbito de la estética y la depilación, para que los clientes se sientan cómodos y satisfechos con los servicios que reciben.

Te puede interesar:

Retóxicos capítulo 10: El reality completo