Video: presentadora se desploma en plena emisión de noticiero

La periodista mexicana Selene Flores vivió un momento alarmante durante la emisión en vivo del noticiero Milenio 19 horas.

En lo que parecía ser una transmisión rutinaria, el escenario cambió drásticamente cuando la presentadora, al borde de terminar una noticia, comenzó a perder el aliento y, con un visible esfuerzo, emitió un quejido antes de desplomarse frente a las cámaras.

Un integrante del equipo técnico reaccionó rápidamente, evitando que Selene sufriera un golpe mayor al caer.

Publicidad



El hecho fue transmitido en vivo, lo que generó una rápida reacción entre los televidentes y en las redes sociales, donde el video del desplome se viralizó rápidamente.

Afortunadamente, la intervención oportuna del camarógrafo evitó un impacto grave. Minutos después, el equipo técnico retomó la transmisión enviando al aire el informe que Selene estaba presentando en ese momento, mientras ella era llevada de inmediato a una clínica para recibir atención médica.

Publicidad

Tras el incidente, que ha dado la vuelta al mundo, Selene Flores recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y explicar lo ocurrido.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista de 40 años reveló que su salud ya había presentado señales de alerta previas al desvanecimiento. Con una reflexión sobre el autocuidado, expresó: "Si no le paramos por las buenas… el cuerpo nos para por las malas".

En otro mensaje más detallado, Flores explicó que su situación no era grave, pero sí ameritaba descanso. "He tenido complicaciones que me impiden estar por unos días al frente de Milenio 19 horas. Estoy bien, pero por prudencia y empatía, decidimos que me ausente para evitar otro episodio en vivo", informó, dejando en claro que su prioridad en ese momento era recuperarse adecuadamente.

Por ahora, Selene Flores permanece alejada de las cámaras mientras sigue el consejo médico de descanso, aunque ha asegurado que volverá pronto a sus labores periodísticas una vez que esté completamente recuperada.

Publicidad

Puedes ver | La Gorda Fabiola resistió 4 infartos antes de morir