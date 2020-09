Muchos siguen interesados en conocer la vida e historia de los actores de ‘Pasión de Gavilanes’ y esta vez fue el turno para ‘Benito’ el hermano de ‘Leandro’.

Sus recordadas interpretaciones lo acreditaron como uno de los actores más graciosos y curiosos de la telenovela.

Los ‘golpesitos’ a la espalda de ‘Calixto, su manera de comer y las peleas con Leandro, le permitieron llegar a la cima de la fama en la televisión colombiana.

Te puede interesar: Cristina Campuzano paró el tráfico con tremenda fotografía en bikini

Giovanny Quintero Forero, nombre original del actor, se había trasladado para Venezuela, pero debido a la grave enfermedad que padecía su hijo, retornó a su Colombia querida.

En una entrevista con el programa ‘Día a Dia’ relató: “Uno hace todo por sus hijos, por su familia. Cuando a mí me nace mi segundo niño, que casi se me muere, por gloria y misericordia del señor no ocurrió, decidimos retornar nuevamente, pero solo nos llevamos lo que teníamos en la maleta”.

‘Benito’ es padre de tres hijos y lleva casado desde hace 16 años.