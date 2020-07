Aida Victoria movió la cola en licra pegadita para "demostrar que si tiene talento"

Aida Victoria Merlano casi llega al millón de seguidores en Instagram y ha dejado claro en la descripción de su cuenta: "no soy un ejemplo, sígame bajo su propio riesgo".



La bella joven ha dejado sin palabras a más de uno con sus más recientes publicaciones en las que parece importarle poco lo que digan de ella y se muestra con desparpajo.



Te puede interesar: Novio de Aida Victoria Merlano simuló hacerle sexo oral durante una transmisión en vivo



Ahora en uno de los últimos videos que subió a sus historias de Instagram decidió mostrar "sus talentos".



En las imágenes aparece Aida Victoria con una licra pegadita y frente al espejo mueve uno de sus glúteos.



"Si eso no es tener talento entonces no sé qué lo es", dijo la joven.





En otro video hace lo mismo con uno de sus senos mientras le dice a su novio: "antes de que la gente diga que no tengo talento".