Daniela Legarda confirmó que su papá dio positivo para COVID – 19

El padre del fallecido cantante Fabio Legarda dio positivo para COVID- 19, así lo confirmó su hija Daniela.



La joven agradeció los mensajes positivos y de apoyo que ha recibido después que informara a sus seguidores que se había practicado dos pruebas para determinar si tenía el virus.



Te puede interesar: El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, dio positivo por coronavirus



También contó que ha salido en varias oportunidades a comer en restaurantes porque en Atlanta ya no hay cuarentena.



“El Día del Padre salimos a comer a un restaurante en Atlanta y nadie estaba enfermo. Al otro día mi padre se levanta con fiebre y le dolía el cuerpo porque no podía caminar. El examen de COVID que se tomó mi papá dura cuatro días para conocer el resultado. Mi padre dio positivo, pero ninguno de mi familia tiene la enfermedad”, señaló Daniela.



La joven recalcó que su padre se recupera en casa con medicamentos y no ha tenido problemas respiratorios.



“Las cosas están regresando a la normalidad, pero el COVID-19 está aquí. Yo estuve saliendo, pero me voy a quedar en casa porque tengo miedo”, manifestó.