La exesposa de James Rodríguez, Daniela Ospina, quiso poner fin a la ola de comentarios que le hacen muchas personas en redes sociales.



Muchos la señalan constantemente de no haber superado a James y porque siempre está cerca de él con su hija.



Además, ha recibido comentarios de personas que menosprecian su trabajo como empresaria y afirman que “su fama se la debe a James”.



La bella empresaria se cansó de los constantes ataques y contestó



“Hace rato que dejaron de afectarme muchas cosas y aunque tengo motivos de sobra para tapar muchas bocas, elijo mi paz. No me quedó la menor duda de que algunas personas hablan por hablar, otros por aparentar, y ante tanta estupidez lo mejor es callar”, escribió Daniela.