La bella modelo caleña Elizabeth Loiza dejó sin palabras a sus seguidores al revelar que podría estar sufriendo de cáncer.



"Fue a revisarme después del legrado que me hicieron y resulta que tenías más tejido creciendo en el útero. Me mandaron a hacer una radiografía de tórax para verificar que no haya hecho metástasis en el pulmón", dijo.



La modelo tuvo que contener las lágrimas mientras contaba todo lo sucedido a sus fanáticos.



"Lo que sea que sea el resultado estamos en las manos de Dios. Quiero mandarle mucha fortaleza a todas las personas que están pasando por un mal momento de salud o económico", recalcó Elizabeth.



La modelo está a la espera de los resultados para saber qué tratamiento tendrá.