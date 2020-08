Esposa de Mauro Urquijo dijo que ella misma difundió su video íntimo

Mauro Urquijo y María Gabriela Isler han estado en boca de todo el mundo esta semana justo después que se difundiera y viralizara un video de ambos sosteniendo relaciones.



La esposa trans de Mauro Urquijo fue entrevistada en un espacio virtual y aclaró que ella misma fue quien publicó el video íntimo.



"Un video mío ha causado revuelo nacional e internacional. Hubo un video que se filtró en redes sociales y páginas clandestinas d einternet. La verdad es que el video lo monté yo porque quiero incursionar y voy a ser la nueva actriz erótica y porno colombiana. Me gusta mostrar mi erotismo y qué mejor modelo que con mi esposo", señaló María Gabriela.



Te puede interesar: Filtran videos de Mario Urquijo y María Gabriela Isler teniendo relaciones







La esposa de Urquijo recalcó que ella lo subió a Twitter y que el actor tiene una mente muy abierta.



"Voy a hacer películas para adultos. Espero que estén muy pendientes y atentos a mis videos eróticos. Van a estar buenísimos, de los mejores. Me encanta el erotismo, me encanta el porno. Me encanta mostrar el cuerpo súper lindo que tengo", manifestó.