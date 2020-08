Evaluna confesó la razón por la que decidió llegar virgen hasta el matrimonio

Evaluna Montaner reveló la razón por la que decidió llegar virgen al matrimonio.

En el podcast ‘Se regalan dudas’, la venezolana abrió su corazón y contó los motivos de su decisión.

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios. No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue, gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso... ", contó.

Así mismo, la artista reveló cómo reaccionó Camilo Echeverry cuando se enteró de su decisión.

“En mi caso Camilo fue el mejor hombre del mundo. Pobrecito, tuvo que sufrir, pero estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno...", agregó.

Cabe recordar que la pareja se casó el pasado febrero. Y aunque los han criticado por haberlo hecho estando tan jóvenes y por ser tan melosos, ellos han hecho caso omiso a todo esto.