Instagramer siguió una app para hallar lugares misteriosos y terminó desmayada

La joven instagramer cucuteña Dailyn Montañez, más conocida como 'La tremenda', tiene apenas 18 años y ya cuenta con más de 800.000 seguidores en esta red social que aman sus ocurrencias, su humildad, humor y las locuras que hace.



Recientemente, hizo un ejercicio usando una popular aplicación que ronda en la web y que es conocida por guiar a las personas, con ayuda de un geolocalizador, a lugares misteriosos y donde, aparentemente, hay cosas ocultas.



Te puede interesar: ¡Suena el ring! La PELEA entre Epa Colombia y Tremenda Show por Instagram



La joven registró todo en un live de Instagram, pero hubo un momento en que todo, aparentemente, se salió de control. Pasados varios minutos de rodar en la camioneta buscando un punto al que arrojaba la app llegaron a un matorral donde había un hueco y allí una muñeca enterrada.



Aunque sus amigos le gritaban que no la tocara, la joven la agarró con las manos y posteriormente se desvaneció en medio de los gritos y el pánico de sus amigos.



Las imágenes siguientes del en vivo fueron con una ambulancia que tuvo que auxiliarla.



'La tremenda' confesó que se llevó un gran susto e hizo un llamado a los jóvenes a no usar la appa porque pueden exponerse a peligros, no solo del más allá, sino ser víctimas de ladrones.



"No fue un show, cómo íbamos a estar grabando todo eso. No jueguen con esas cosas", dijo Dailyn.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes) el 24 de Sep de 2020 a las 10:32 PDT